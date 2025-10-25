Η Ρεάλ σκέφτεται να δαπανήσει 100 εκατ. ευρώ για τον Γιλντίζ της Γιουβέντους

Σε εξαιρετική κατάσταση δείχνει να βρίσκεται φέτος η Ρεάλ Μαδρίτης, με τους «μπλαουγκράνα» να έχουν ένα εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο.

Η «Βασίλισσα» της Ευρώπης ξεχειλίζει από επιθετικό ταλέντο και παρ’ όλα αυτά δεν βάζει φρένο στις μεταγραφές της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ η Ρεάλ σκέφτεται πολύ σοβαρά να κάνει πρόταση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στη Γιουβέντους για να αποσπάσει την υπογραφή του Κενάν Γιλντίζ.

Ο 20χρονος Τούρκος αποτελεί τον παίκτη αποκάλυψη της «γηραιάς κυρίας» και δεδομένα οι Μαδριλένοι έχουν γοητευτεί με τις εμφανίσεις του και θέλουν να κάνουν κίνηση για την απόκτηση του.

Από την πλευρά της όμως η Γιουβέντους ετοιμάζει νέο συμβόλαιο στον παίκτη, με διάρκεια έως και το 2030.

sport-fm.gr