Serie A-8η αγωνιστική: Σούπερ ντέρμπι στη Νάπολη!
Με ματσάρες συνεχίζεται το ιταλικό πρωτάθλημα και η 8η αγωνιστική της Serie A έφτασε!
Η 8η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος έφτασε και έχει ματσάρες!
Απόψε στις 21.45 η Μίλαν θα φιλοξενήσει την Πίζα, ενώ αύριο τα βλέμματα πέφτουν στο Νάπολι-Ίντερ! Το Σάββατο θα διεξαχθούν ακόμη τρεις αναμετρήσεις.
Την Κυριακή από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ματς της Λάτσιο με τη Γιουβέντους στις 21.45, ενώ νωρίτερα θα γίνουν ακόμη τέσσερα παιχνίδια.
Η 8η αγωνιστική:
Παρασκευή (24/10)
Μίλαν-Πίζα 21:45
Σάββατο (25/10)
Πάρμα-Κόμο 16:00
Ουντινέζε-Λέτσε 16:00
Νάπολι-Ίντερ 19:00
Κρεμονέζε-Αταλάντα 21:45
Κυριακή (26/10)
Τορίνο-Τζένοα 13:30
Βερόνα-Κάλιαρι 16:00
Σασουόλο-Ρόμα 16:00
Φιορεντίνα-Μπολόνια 19:00
Λάτσιο-Γιουβέντους 21:45
Η επόμενη (9η) αγωνιστική:
Τρίτη (28/10)
Λέτσε-Νάπολι 19:30
Αταλάντα-Μίλαν 21:45
Τετάρτη (29/10)
Κόμο-Βερόνα 19:30
Γιουβέντους-Ουντινέζε 19:30
Ρόμα-Πάρμα 19:30
Ίντερ-Φιορεντίνα 21:45
Τζένοα-Κρεμονέζε 21:45
Μπολόνια-Τορίνο 21:45
Πέμπτη (30/10)
Κάλιαρι-Σασουόλο 19:30
Πίζα-Λάτσιο 21:45
