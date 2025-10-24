Serie A-8η αγωνιστική: Σούπερ ντέρμπι στη Νάπολη!

Η 8η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος έφτασε και έχει ματσάρες!

Απόψε στις 21.45 η Μίλαν θα φιλοξενήσει την Πίζα, ενώ αύριο τα βλέμματα πέφτουν στο Νάπολι-Ίντερ! Το Σάββατο θα διεξαχθούν ακόμη τρεις αναμετρήσεις.

Την Κυριακή από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ματς της Λάτσιο με τη Γιουβέντους στις 21.45, ενώ νωρίτερα θα γίνουν ακόμη τέσσερα παιχνίδια.

Η 8η αγωνιστική:

Παρασκευή (24/10)

Μίλαν-Πίζα 21:45

Σάββατο (25/10)

Πάρμα-Κόμο 16:00

Ουντινέζε-Λέτσε 16:00

Νάπολι-Ίντερ 19:00

Κρεμονέζε-Αταλάντα 21:45

Κυριακή (26/10)

Τορίνο-Τζένοα 13:30

Βερόνα-Κάλιαρι 16:00

Σασουόλο-Ρόμα 16:00

Φιορεντίνα-Μπολόνια 19:00

Λάτσιο-Γιουβέντους 21:45

Η επόμενη (9η) αγωνιστική:

Τρίτη (28/10)

Λέτσε-Νάπολι 19:30

Αταλάντα-Μίλαν 21:45

Τετάρτη (29/10)

Κόμο-Βερόνα 19:30

Γιουβέντους-Ουντινέζε 19:30

Ρόμα-Πάρμα 19:30

Ίντερ-Φιορεντίνα 21:45

Τζένοα-Κρεμονέζε 21:45

Μπολόνια-Τορίνο 21:45

Πέμπτη (30/10)

Κάλιαρι-Σασουόλο 19:30

Πίζα-Λάτσιο 21:45

