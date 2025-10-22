UEFA: Χαιρετίζει την απόφαση για ματαίωση του αγώνα της LaLiga στο Μαϊάμι

Η UEFA εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη συμφωνία της με την αναστολή του σχεδίου για τη διεξαγωγή του αγώνα της LaLiga Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία είχε αρχικά εγκρίνει τη διεξαγωγή του αγώνα «κατ' εξαίρεση»:

«Η UEFA χαιρετίζει την απόφαση της LaLiga. Η θέση μας για τους αγώνες εγχώριων πρωταθλημάτων που διεξάγονται στο εξωτερικό παραμένει σαφής», ανέφερε η UEFA υπενθυμίζοντας τι είχε ανακοινώσει πριν λίγες εβδομάδες σχετικά με την απόφασή της:

«Η UEFA επανέλαβε τη σαφή αντίθεσή της στη διεξαγωγή αγώνων εγχώριων πρωταθλημάτων εκτός της χώρας προέλευσής τους. Μετά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της στα Τίρανα τον περασμένο μήνα, η UEFA διεξήγαγε περαιτέρω διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να αξιολογήσει το πλήρες εύρος των επιπτώσεων του ζητήματος, μετά από αιτήματα που έλαβε από τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Ισπανίας και της Ιταλίας. Αυτή η διαβούλευση επιβεβαίωσε την εκτεταμένη έλλειψη υποστήριξης που έχει ήδη εκφραστεί από οπαδούς, άλλα πρωταθλήματα, συλλόγους, παίκτες και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με την ιδέα της μεταφοράς αγώνων εγχώριων πρωταθλημάτων στο εξωτερικό».

Εκείνη την εποχή και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στον αγώνα Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι: «Οι αγώνες πρωταθλήματος θα πρέπει να διεξάγονται εντός έδρας. οποιοδήποτε άλλο μέτρο θα στερούσε από τους πιστούς οπαδούς τα δικαιώματά τους και θα μπορούσε να εισαγάγει στοιχεία στρέβλωσης στις διοργανώσεις. Η διαβούλευσή μας επιβεβαίωσε το μέγεθος αυτών των ανησυχιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις 55 εθνικές ομοσπονδίες για την εποικοδομητική και υπεύθυνη δέσμευσή τους σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Η δέσμευσή μας είναι σαφής: να προστατεύσουμε την ακεραιότητα των εθνικών πρωταθλημάτων και να διασφαλίσουμε ότι το ποδόσφαιρο παραμένει ριζωμένο στο τοπικό του πλαίσιο.»

Να σημειωθεί πάντως ότι στις 6 Οκτωβρίου η UEFA ενέκρινε «κατ' εξαίρεση» το αίτημα της La Liga και της Serie A να μεταφέρουν δύο αγώνες πρωταθλήματος στις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Ήταν για τους αγώνες Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι στις 20 Δεκεμβρίου για τη LaLiga Μίλαν-Κόμο στο Περθ της Αυστραλίας 7 ή 8 Φεβρουαρίου 2026 για τη Serie A, καθώς το Σαν Σίρο δεν είναι διαθέσιμο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι συμφώνησαν, όπως οι λίγκες και οι ομοσπονδίες της Αυστραλίας και των ΗΠΑ. Υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία σε όλους τους εμπλεκόμενους, σχετικά με τη θέση της FIFA, η οποία εργάζεται για μια αλλαγή στους κανονισμούς για την άρση της απόλυτης απαγόρευσης των αγώνων μακριά από τις χώρες των πρωταθλημάτων.