Απογοητευμένος ο Νόα Λανγκ με Κόντε: «Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω βασικός»

Όλα τα είχε η Νάπολι μετά τη συντριβή με 6-2 στην Ολλανδία από την Αϊντχόφεν, της προκύπτει τώρα και ζήτημα μεταξύ των παικτών και του προπονητή, με τον Νόα Λανγκ να εκφράζει δημόσια τα παράπονά του για τη μη χρησιμοποίησή του από τον Αντόνιο Κόντε.

Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Αϊντχόφεν ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει για να ξεκινήσει βασικός (έξι συμμετοχής μέχρι στιγμής, καμία στην αρχική ενδεκάδα).

«Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να μην πω τίποτα άλλο τώρα. Έχω μιλήσει μαζί με τον Κόντε μια φορά. Αυτό είναι όλο», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του 26χρονου.

sportfm.gr