«Έδεσε» τον Κομπανί μέχρι το 2029 η Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου επέκτεινε την υπάρχουσα συνεργασία της με τον Βενσάν Κομπανί, που έληγε κανονικά το 2027, για δύο επιπλέον χρόνια, όπως έγινε σήμερα (21/10) γνωστό.

Κάτοικος Μονάχου, για λογαριασμό της Μπάγερν, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Βενσάν Κομπανί!

Με την διοίκηση των Βαυαρών να ανακοινώνει σήμερα (21/10) την επέκταση της υπάρχουσας σύμβασης του Βέλγου προπονητή, που ολοκληρωνόταν κανονικά στις 30 Ιουνίου του 2027, για δύο επιπλέον χρόνια.

Ο Κομπανί ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπάγερν το καλοκαίρι του 2024, ερχόμενος από την Μπέρνλι και οδήγησε την γερμανική ομάδα στην κατάκτηση της Bundesliga με το… καλημέρα.

Παράλληλα, ο 39χρονος κόουτς πανηγύρισε στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν και την κατάκτηση του Supercup, ενώ τα πηγαίνει εξίσου εντυπωσιακά τόσο στο πρωτάθλημα όπου η Μπάγερν είναι πρώτη, αλλά και στην Ευρώπη, έχοντας κάνει το 2Χ2 στο Champions League.

