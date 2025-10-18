ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έπιασε κορυφή η Μάντσεστερ Σίτι, τρίποντο για Μπράιτον και έξι γκολ στο Σέλχαστ Παρκ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έπιασε κορυφή η Μάντσεστερ Σίτι, τρίποντο για Μπράιτον και έξι γκολ στο Σέλχαστ Παρκ!

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Έβερτον και έπιασε κορυφή στην Premier League, την ώρα που η Μπράιτον λύγιζε με 2-1 τη Νιούκαστλ, με τους Τζίμα και Κωστούλα να περνούν ως αλλαγή.

Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει δις στο δεύτερο ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Έβερτον εντός έδρας και έπιασε κορυφή στη βαθμολογία της Premier League, μαζί με την Άρσεναλ που έχει ματς λιγότερο.

 

Ο Νορβηγός επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, σημειώνοντας τα δύο του γκολ μέσα σε ένα πεντάλεπτο (58’, 63’) και φτάνοντας τα δώδεκα φέτος με τους «πολίτες»!

 

Για λίγο έχασε την αναρρίχηση στην πρώτη θέση η Μπόρνμουθ, που ισοφαρίστηκε σε 3-3 στο φινάλε από την Κρίσταλ Πάλας σε ένα τρομερό ματς. Δύο γκολ του Κρουπί (7’, 38’) έδωσαν σημαντικό προβάδισμα νίκης στα «κεράσια», με τον Ματετά να ισοφαρίζει με γκολ στο 64’ και στο 69’.

Ο Κρίστι έκανε το 3-2 για τους φιλοξενούμενους στο 89’, όμως ο Ματετά χτύπησε ξανά με πέναλτι στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, κάνοντας χατ τρικ και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η δε Μπράιτον, επικράτησε 2-1 (41’, 84’ Γουέλμπεκ - 76’ Βόλτεμαντε) της Νιούκαστλ, με τον Στέφανο Τζίμα να περνά ως αλλαγή στο 71’ και τον Μπάμπη Κωστούλα στο 90’, κάνοντας ντεμπούτο στην Premier League.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

 

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

(49' Ατσεαμπόνγκ, 52' Νέτο, 83' Τζέιμς)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3

(64’, 69’, 90+7’ Ματετά - 7’, 38’ Κρουπί, 89’ Κρίστι)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0

(58’, 63’ Χάαλαντ)

Μπέρνλι-Λιντς 2-0

(18’ Ουγκοτσούκου, 68’ Τσαουνά)

Μπράιτον-Νιουκάστλ 2-1

(41’, 84’ Γουέλμπεκ - 76’ Βόλτεμαντε)

Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0

(16’ Μουκιέλε, 90+2’ αυτ. Κρέιτσι)

Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μεγάλη ανατροπή και νίκη της ΕΘΑ επί του Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με επιπλέον «όπλα» η Ομόνοια κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα - Η αποστολή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: ΕΝΠ - ΑΕΚ 0-2

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Nα είμαστε όσο πιο καλοί γίνεται»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με τον κόσμο ο Καραπατάκης!

ΑΕΚ

|

Category image

Η άσεμνη χειρονομία του Φλικ στο νικητήριο γκολ της Μπαρτσελόνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δολοφονία Δημοσθένους: Η Rolls-Royce κατέγραψε τους εκτελεστές - Αιτήθηκαν συνδρομή από τον κατασκευαστή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ για το ντέρμπι με τον Άρη

ΑΕΛ

|

Category image

Με buzzer beater κέρδισε την Τζιρόνα η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έπιασε κορυφή η Μάντσεστερ Σίτι, τρίποντο για Μπράιτον και έξι γκολ στο Σέλχαστ Παρκ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέρασε από τη Λάρισα με ηγέτη Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

«Εξαφάνισαν» τα 1600 εισιτήρια οι ΑΕΛίστες

ΑΕΛ

|

Category image

Πλήγμα με Αμίν στην ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: Απόλλωνας - Ομόνοια Αρ. 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - Ακρίτας 1-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη