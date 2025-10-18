Έπιασε κορυφή η Μάντσεστερ Σίτι, τρίποντο για Μπράιτον και έξι γκολ στο Σέλχαστ Παρκ!

Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει δις στο δεύτερο ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Έβερτον εντός έδρας και έπιασε κορυφή στη βαθμολογία της Premier League, μαζί με την Άρσεναλ που έχει ματς λιγότερο.

Ο Νορβηγός επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, σημειώνοντας τα δύο του γκολ μέσα σε ένα πεντάλεπτο (58’, 63’) και φτάνοντας τα δώδεκα φέτος με τους «πολίτες»!

Για λίγο έχασε την αναρρίχηση στην πρώτη θέση η Μπόρνμουθ, που ισοφαρίστηκε σε 3-3 στο φινάλε από την Κρίσταλ Πάλας σε ένα τρομερό ματς. Δύο γκολ του Κρουπί (7’, 38’) έδωσαν σημαντικό προβάδισμα νίκης στα «κεράσια», με τον Ματετά να ισοφαρίζει με γκολ στο 64’ και στο 69’.

Ο Κρίστι έκανε το 3-2 για τους φιλοξενούμενους στο 89’, όμως ο Ματετά χτύπησε ξανά με πέναλτι στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, κάνοντας χατ τρικ και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η δε Μπράιτον, επικράτησε 2-1 (41’, 84’ Γουέλμπεκ - 76’ Βόλτεμαντε) της Νιούκαστλ, με τον Στέφανο Τζίμα να περνά ως αλλαγή στο 71’ και τον Μπάμπη Κωστούλα στο 90’, κάνοντας ντεμπούτο στην Premier League.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

(49' Ατσεαμπόνγκ, 52' Νέτο, 83' Τζέιμς)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3

(64’, 69’, 90+7’ Ματετά - 7’, 38’ Κρουπί, 89’ Κρίστι)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0

(58’, 63’ Χάαλαντ)

Μπέρνλι-Λιντς 2-0

(18’ Ουγκοτσούκου, 68’ Τσαουνά)

Μπράιτον-Νιουκάστλ 2-1

(41’, 84’ Γουέλμπεκ - 76’ Βόλτεμαντε)

Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0

(16’ Μουκιέλε, 90+2’ αυτ. Κρέιτσι)

Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)