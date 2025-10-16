Μπαρτσελόνα/21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι: «Δεν είχαμε ιδέα τι θα ερχόταν»

Είκοσι ένα (21) χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (16/10) από την ημέρα που ο Λιονέλ Μέσι συστήθηκε επίσημα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τη Μπαρτσελόνα.

«Δεν είχαμε ιδέα τι θα ερχόταν», ανέφερε σήμερα (16/10) η Μπαρτσελόνα στα δικά της socia media.

Μία ημέρα σαν σήμερα το 2004, όταν ο Λιονέλ Μέσι, σε ηλικία 17 ετών, 3 μηνών και 22 ημερών, έκανε-με τον Ολλανδό προπονητή Φρανκ Ράικαρντ- το ντεμπούτο του με τους Καταλανούς στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Εσπανιόλ για την 7η αγωνιστική της La Liga.

Μπήκε το 82ο λεπτό της αναμέτρησης αντικαθιστώντας τον Ντέκο και έκτοτε μέτρησε με τους Καταλανούς: 778 εμφανίσεις (οι περισσότερες), σημείωσε 672 γκολ (τα περισσότερα), έδωσε 303 ασίστ (οι περισσότερες), κατέκτησε 35 τρόπαια (τα περισσότερα), έκανε 48 χατ τρικ (τα περισσότερα) και αναδείχθηκε 8 φορές πρώτος σκόρερ (οι περισσότερες).