Τα κεφάλια μέσα!

Γεμίζει το «Ηλίας Πούλλος»

Μετά από το ρεπό που έδωσε χθες στους ποδοσφαιριστές ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, σήμερα γεμίζει το «Ηλίας Πούλλος» με την επιστροφή και των διεθνών ποδοσφαιριστών. Έτσι, μπαίνει σε εφαρμογή το πλάνο της προετοιμασίας για τον κυριακάτικο (19/10, 18:00) αγώνα απέναντι στη Freedom24 Krasava Ε.Ν. Ύψωνα στο στάδιο «Αμμόχωστος-Επιστροφή».

Το παιχνίδι αυτό ανοίγει έναν μεγάλο κύκλο συνεχόμενων αγώνων για τους πράσινους σε Ευρώπη και Κύπρο. Μέχρι την επόμενη διακοπή η ομάδα της Λευκωσίας θα αντιμετωπίσει τις δυο ομάδες που βρίσκονται στα ψηλότερα σκαλοπάτια (σ.σ. ισοβαθμώντας στους 15 βαθμούς), Πάφος FC (εκτός, 27/10) και ΑΠΟΕΛ (εντός, 09/11), ενώ ενδιάμεσα θα παίξει και με την Ένωση (εκτός, 01/11).

Πέρα, όμως, από τους εγχώριους αγώνες, οι τριφυλλοφόροι θα κάνουν και δυο ταξίδια για τη δεύτερη και τρίτη αγωνιστική της League Phase του Conference League παίζοντας απέναντι στην Ντρίτα (23/10) στο Κόσοβο και στη Λωζάνη (06/11) στην Ελβετία.

Στα αγωνιστικά, ο Νορβηγός προπονητής των πρασίνων περιμένει να δει την κατάσταση που θα βρίσκονται οι Φαμπιάνο και Ανδρέου, ενώ αμφίβολος παραμένει και ο Στεπίνσκι, παρά το γεγονός ότι ανέβασε ρυθμούς. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετέχει ο Γιόβετιτς και ενδεχομένως να είναι τουλάχιστον στην αποστολή. Δεδομένα δεν υπολογίζεται ο Άιτινγκ που κάνει ατομικό πρόγραμμα αποθεραπείας.

