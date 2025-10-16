ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρέσει στην Μπαρτσελόνα ο Βλάχοβιτς για αντι-Λεβαντόφσκι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αρέσει στην Μπαρτσελόνα ο Βλάχοβιτς για αντι-Λεβαντόφσκι

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν, με τους Καταλανούς να σκέφτονται σοβαρά την περίπτωση του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Μετά από μια τετραετία ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα. Και αυτό διότι η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» αποφάσισαν να μην του ανανεώσουν το συμβόλαιο το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, οι Καταλανοί έχουν ψηλά στη λίστα τους για να αντικαταστήσουν τον Πολωνό τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος όπως όλα δείχνουν το καλοκαίρι θα φύγει από τη Γιουβέντους.

Ο Σέρβος είναι ένας από τους δύο-τρεις επιθετικούς που εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την Μπαρτσελόνα, με την Μπάγερν Μονάχου πάντως να είναι ακόμα μια ομάδα που έχει δείξει ενδιαφέρον, ωστόσο εκεί δεν θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχής, αφού δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα ο Χάρι Κέιν.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νέα εποχή στο ποδόσφαιρο: Ο προπονητής του Μαρόκου σήκωσε τη… μωβ κάρτα και έκανε «challenge»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Μιλήσαμε με τον Λεσόρ αλλά εκείνος αποφάσισε να μείνει στον Παναθηναϊκό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η «Ψαθαρκά» επιστρέφει στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απάντησε στην ΑΕΛ η ΚΟΠ (Ανακοίνωση)

ΑΕΛ

|

Category image

Ομόνοια 29Μ: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για το ματς με ΠΑΕΕΚ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Τα κεφάλια μέσα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπαρτσελόνα/21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι: «Δεν είχαμε ιδέα τι θα ερχόταν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι πινελιές του Φανγκέιρο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Προετοιμασία Εθνικής Νεανίδων για φιλικούς αγώνες στο Σαν Μαρίνο

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Αρέσει στην Μπαρτσελόνα ο Βλάχοβιτς για αντι-Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Με Τσάλοφ, Πέλκα η προπόνηση - Μπαίνει και ο Ζίβκοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Αποσύρεται από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 32 ετών ο Μάλκολμ Μπρόγκντον!

NBA

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πλάνα από την προπόνηση της Ομόνοιας ενόψει ΕΝ Ύψωνα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δημήτρης Κουμής: «Ο Σύνδεσμος Διαιτητών δεν πέθανε – Αναγεννιέται»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η AEL Novibet Arena είναι γεγονός

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη