Αρέσει στην Μπαρτσελόνα ο Βλάχοβιτς για αντι-Λεβαντόφσκι

Μετά από μια τετραετία ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα. Και αυτό διότι η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» αποφάσισαν να μην του ανανεώσουν το συμβόλαιο το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, οι Καταλανοί έχουν ψηλά στη λίστα τους για να αντικαταστήσουν τον Πολωνό τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος όπως όλα δείχνουν το καλοκαίρι θα φύγει από τη Γιουβέντους.

Ο Σέρβος είναι ένας από τους δύο-τρεις επιθετικούς που εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την Μπαρτσελόνα, με την Μπάγερν Μονάχου πάντως να είναι ακόμα μια ομάδα που έχει δείξει ενδιαφέρον, ωστόσο εκεί δεν θα έχει πολύ χρόνο συμμετοχής, αφού δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα ο Χάρι Κέιν.