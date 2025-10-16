Αναλαμβάνει την εθνική Τσεχίας ο Φατίχ Τερίμ

Ακόμη μία ομάδα στην καριέρα του Φατίχ Τερίμ. Ο Τούρκος τεχνικός που έκανε το πέρασμά του για λίγους μήνες από την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να αναλάβει την εθνική ομάδα της Τσεχίας.

Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ιβάν Χάσεκ, ο οποίος μετά από 650 ημέρες στον πάγκο της Τσεχίας αποχώρησε. Πλέον, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία συμφωνίας και φαίνεται πως απομένει να δώσουν τα χέρια.

Ο Τερίμ βρέθηκε στο δεύτερο εξάμηνο της περασμένης σεζόν στον πάγκο της Αλ Σαμπάμπ αλλά απολύθηκε στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου, ενώ έχει περάσει και από Παναθηναϊκό, Γαλατάσαραϊ, εθνική Τουρκίας, Μίλαν, Φιορεντίνα, Γκεζτέπε και Ανκαραγκιουτσού.

Ο 72χρονος προπονητής θα λαμβάνει το ποσό των 100 χιλ. ευρώ ετησίως, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη η διάρκεια του συμβολαίου του. Παραμένει μάλιστα ερωτηματικό το αν θα κοουτσάρει την Τσεχία στα playoffs για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, κάτι που επιβεβαίωσε με δηλώσεις του και ο Πάβελ Νέντβεντ.

«Δεν είμαι έτοιμος να πω ποιος θα ηγηθεί της εθνικής ομάδας στους επόμενους δύο αγώνες. Σίγουρα θα δουλέψουμε σκληρά. Αυτοί είναι σημαντικοί αγώνες για εμάς γιατί δεν είμαστε ακόμα σίγουροι για τη δεύτερη θέση και πρέπει να τους προσεγγίσουμε με όλη μας την ευθύνη. Σίγουρα θα είμαστε καλύτεροι από ό,τι στους τελευταίους αγώνες», ανέφερε ο γενικός διευθυντής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

