ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αναλαμβάνει την εθνική Τσεχίας ο Φατίχ Τερίμ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αναλαμβάνει την εθνική Τσεχίας ο Φατίχ Τερίμ

Ο Φατίχ Τερίμ φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ακόμη μία ομάδα στην καριέρα του Φατίχ Τερίμ. Ο Τούρκος τεχνικός που έκανε το πέρασμά του για λίγους μήνες από την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να αναλάβει την εθνική ομάδα της Τσεχίας.

Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Ιβάν Χάσεκ, ο οποίος μετά από 650 ημέρες στον πάγκο της Τσεχίας αποχώρησε. Πλέον, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαδικασία συμφωνίας και φαίνεται πως απομένει να δώσουν τα χέρια.

 

Ο Τερίμ βρέθηκε στο δεύτερο εξάμηνο της περασμένης σεζόν στον πάγκο της Αλ Σαμπάμπ αλλά απολύθηκε στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου, ενώ έχει περάσει και από Παναθηναϊκό, Γαλατάσαραϊ, εθνική Τουρκίας, Μίλαν, Φιορεντίνα, Γκεζτέπε και Ανκαραγκιουτσού.

 

 

Ο 72χρονος προπονητής θα λαμβάνει το ποσό των 100 χιλ. ευρώ ετησίως, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή ακόμη η διάρκεια του συμβολαίου του. Παραμένει μάλιστα ερωτηματικό το αν θα κοουτσάρει την Τσεχία στα playoffs για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, κάτι που επιβεβαίωσε με δηλώσεις του και ο Πάβελ Νέντβεντ.

«Δεν είμαι έτοιμος να πω ποιος θα ηγηθεί της εθνικής ομάδας στους επόμενους δύο αγώνες. Σίγουρα θα δουλέψουμε σκληρά. Αυτοί είναι σημαντικοί αγώνες για εμάς γιατί δεν είμαστε ακόμα σίγουροι για τη δεύτερη θέση και πρέπει να τους προσεγγίσουμε με όλη μας την ευθύνη. Σίγουρα θα είμαστε καλύτεροι από ό,τι στους τελευταίους αγώνες», ανέφερε ο γενικός διευθυντής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανεβάζουν στροφές στο Κολόσσι

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

BCL: Με Κρις Σίλβα η καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Σέρνεται» ο Ίσακ: Κάτω του μετρίου τα στατιστικά του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «Sky Sports» είναι σίγουρο: Τότε θα φτάσει ο Κριστιάνο τα 1000 γκολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης πρόσφερε μεγάλο ποσό για την σωτηρία της Ανόρθωσης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Οι τοπ σε συμμετοχές της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα για Πέρεζ: «Παθολογικό το ζήτημά του»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε τον χαφ που θα την απογειώσει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιόκερες: Αγνοεί το γκολ εδώ και οκτώ αγώνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επαφές με Καντονά για ρόλο στη νέα εποχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ετοιμάζεται ο Ντράζιτς...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο φετινός, αναγεννημένος Λαουτάρο έτοιμος για τη θρυλική 3άδα της Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κόβατς ενόψει Μπάγερν: «Είμαστε έτοιμοι, θα παίξουμε χωρίς φόβο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση ενόψει Ακρίτα: «Ήρθε η ώρα να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα ενισχύεται ενόψει Ολυμπιακού - Ποιοι επιστρέφουν μετά τους τραυματισμούς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη