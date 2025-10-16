Ομόνοια 29Μ: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για το ματς με ΠΑΕΕΚ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Ομόνοια 29Μ ενημερώνει τον κόσμο της πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της Κυριακής (20/10) απέναντι στην ΠΑΕΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Περιστερώνα, με ώρα έναρξης 15:30.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Διαθέσιμα τα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με την ΠΑΕΕΚ, στις 15:30 στην Περιστερώνα!
Αγόρασε τώρα από: http://tickets.o29m.com/en/home/
Διαθέσιμα εισιτήρια και στις δύο κερκίδες
Τιμές εισιτηρίων:
Κανονικό: €10
Μαθητικό: €5
Παιδικό (κάτω των 12): Δωρεάν
Ταμεία εισιτηρίων στο γήπεδο από τις 2:00 μ.μ.
Διάθεση διαρκείας έξω από τη δυτική (στεγασμένη) κερκίδα.
*Όσοι έχουν αγοράσει διαρκείας και δεν το έχουν παραλάβει, μπορούν να το ζητήσουν από το συνεργείο. Το ίδιο ισχύει για κατόχους πακέτων μελών που δικαιούνται διαρκείας.»