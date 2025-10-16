Ομόνοια 29Μ: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για το ματς με ΠΑΕΕΚ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Διαθέσιμα τα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής με την ΠΑΕΕΚ, στις 15:30 στην Περιστερώνα!

Αγόρασε τώρα από: http://tickets.o29m.com/en/home/

Διαθέσιμα εισιτήρια και στις δύο κερκίδες

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: €10

Μαθητικό: €5

Παιδικό (κάτω των 12): Δωρεάν

Ταμεία εισιτηρίων στο γήπεδο από τις 2:00 μ.μ.

Διάθεση διαρκείας έξω από τη δυτική (στεγασμένη) κερκίδα.

*Όσοι έχουν αγοράσει διαρκείας και δεν το έχουν παραλάβει, μπορούν να το ζητήσουν από το συνεργείο. Το ίδιο ισχύει για κατόχους πακέτων μελών που δικαιούνται διαρκείας.»