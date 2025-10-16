ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ετοιμάζει μεγάλη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ρεάλ Μαδρίτης ο Πέρεθ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ετοιμάζει μεγάλη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ρεάλ Μαδρίτης ο Πέρεθ

Σύμφωνα με το The Athletic ο Φλορεντίνο Πέρεθ φέρεται να ετοιμάζει μια μεγάλη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ρεάλ Μαδρίτης, την αγορά μετοχών από επενδυτές.

Μια μεγάλη αλλαγή ετοιμάζει να περάσει ο Φλορεντίνο Πέρεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης που αφορά το ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

 

 

Σύμφωνα με το «The Athletic» ο πρόεδρος της «βασίλισσας» θέλει να διαφοροποιήσει ό,τι έχει σχέση με τις μετοχές της ομάδας επιτρέποντας την είσοδο επενδυτών είτε ατόμων είτε εταιρειών.

Μέχρι τώρα οι μετοχές της Ρεάλ Μαδρίτης ανήκουν στους socios, των μελών που υπάρχουν στην ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα σημείωσε ένα μεγάλο ρεκόρ στα έσοδα της την περσινή σεζόν της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ο Πέρεθ κρίνει ότι μπορεί ο αριθμός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος, φέρνοντας μεγάλη ανάπτυξη της ομάδας.

 

Για να συμβεί όμως μια τέτοια μεγάλη αλλαγή θα πρέπει να περάσει από την έγκριση των socios σε σχετική συνέλευση που θα συγκαλέσει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Πέρεθ.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αναλαμβάνει την εθνική Τσεχίας ο Φατίχ Τερίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μίλαν συμφώνησε με τον Τζο Γκόμες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μπενίτεθ από τα ξημερώματα, μία ανάσα από τους πράσινους

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μπακασέτας έγινε αφίσα… λατρείας στους δρόμους της Τουρκίας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ετοιμάζει μεγάλη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ρεάλ Μαδρίτης ο Πέρεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξέσπασμα της ΑΕΛ προς την ΚΟΠ: «Η ανοχή μας τελείωσε»

ΑΕΛ

|

Category image

Το «όχι» που είπε κατά πρόσωπο στον Αμπράμοβιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με τις γνωστές απουσίες για το 3-2 κόντρα στη Μακάμπι στο Βελιγράδι ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Σαν Σήμερα: Η Renault έγινε πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην F1

AUTO MOTO

|

Category image

Τίτλοι τέλους για Κλάιφερτ στην Ινδονησία μετά από 8 ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Στο μεταγραφικό κάδρο ομάδων του εξωτερικού ο Νικόλας Κούτσακος»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το Μαρόκο έγραψε ιστορία και μαζί με την Αργεντινή διεκδικούν το Μουντιάλ κ20!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eπιτέλους και κάποια ευχάριστα νέα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αυτό είναι το εξωφρενικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς στο Six Kings Slam, παρά την ήττα από τον Σίνερ!

Τένις

|

Category image

Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (16/10)

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη