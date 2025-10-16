Ετοιμάζει μεγάλη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ρεάλ Μαδρίτης ο Πέρεθ

Μια μεγάλη αλλαγή ετοιμάζει να περάσει ο Φλορεντίνο Πέρεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης που αφορά το ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

Σύμφωνα με το «The Athletic» ο πρόεδρος της «βασίλισσας» θέλει να διαφοροποιήσει ό,τι έχει σχέση με τις μετοχές της ομάδας επιτρέποντας την είσοδο επενδυτών είτε ατόμων είτε εταιρειών.

Μέχρι τώρα οι μετοχές της Ρεάλ Μαδρίτης ανήκουν στους socios, των μελών που υπάρχουν στην ομάδα εδώ και αρκετά χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι η ομάδα σημείωσε ένα μεγάλο ρεκόρ στα έσοδα της την περσινή σεζόν της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ο Πέρεθ κρίνει ότι μπορεί ο αριθμός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος, φέρνοντας μεγάλη ανάπτυξη της ομάδας.

Για να συμβεί όμως μια τέτοια μεγάλη αλλαγή θα πρέπει να περάσει από την έγκριση των socios σε σχετική συνέλευση που θα συγκαλέσει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Πέρεθ.

sportfm.gr