Μουντιάλ 2026: Οι 21 που έχουν προκριθεί και η Ελλάδα+104 που έχουν αποκλειστεί

Μουντιάλ 2026: Οι 21 που έχουν προκριθεί και η Ελλάδα+104 που έχουν αποκλειστεί

Η Γκάνα είναι η 21η ομάδα, από τις 48 εθνικές ομάδες που θα διαγωνιστούν στο μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας (11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2026), οι οποίες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους, όμως ανέβηκαν σε 105 εκείνες -ανάμεσά τους και η εθνικής Ελλάδας- που έχουν αποκλειστεί, όπου περιλεμβάνονται και δέκα από την UEFA, η οποία ακόμα δεν έχει δώσει εισιτήριο πρόκρισης.

Βολιβία και Νέα Καληδονία είνα οι δύο -έως τώρα- ομάδες που έκλεισαν θέση στα προκριματικά Play-off.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

 

AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία

 

CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία

 

CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

 

OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

 

Προκριματικά τουρνουά Play-Off

 

Βολιβία, Νέα Καληδονία (2 από 6 ομάδες)

 

Οι 105 ομάδες που έχουν αποκλειστεί:

AFC (35): Αφγανιστάν, Μπαχρέιν, Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Μπρουνέι, Καμπότζη, Κίνα, Κινεζική Ταϊπέι, Γκουάμ, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ινδονησία, Βόρεια Κορέα, Κουβέιτ, Δημοκρατία της Κιργιζίας, Λάος, Λίβανος, Μακάο, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μογγολία, Μιανμάρ, Νεπάλ, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Συρία, Τατζικιστάν, Ταϊλάνδη, Ανατολικό Τιμόρ, Τουρκμενιστάν, Βιετνάμ, Υεμένη.

CAF (28): Ανγκόλα, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κόμορος, Κονγκό, Τζιμπουτί, Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη), Αιθιοπία, Γουινέα, Γουινέα-Μπισάου, Κένυα, Μάλι, Λεσότο, Ρουάντα, Μαυριτανία, Άγιος Μαυρίκιος, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σεϋχέλλες, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Σουδάν, Ζάμπια, Γκάμπια, Τόγκο, Νότιο Σουδάν, Ζιμπάμπουε.

CONCACAF (20): Ανγκουίλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρούμπα, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κέιμαν, Κούβα, Ντομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Γρενάδα, Γουιάνα, Μοντσεράτ, Πουέρτο Ρίκο, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουτσία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Νήσοι Τερκς και Κάικος, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι.

CONMEBOL (3): Χιλή, Περού, Βενεζουέλα

OFC (9): Αμερικανική Σαμόα, Νήσοι Κουκ, Φίτζι, Παπούα Νέα Γουινέα, Σαμόα, Νήσοι Σολομώντα, Ταϊτή, Τόνγκα, Βανουάτου.

UEFA (10): Ανδόρα, Λευκορωσία, Κύπρος, Εσθονία, Ελλάδα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Μάλτα, Μαυροβούνιο.

 Οι θέσεις πρόκρισης:

 

AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

 

CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

 

CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

 

CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

 

OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

 

UEFA: 16 απευθείας θέσεις

 

 H κλήρωση:

 

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο "Kennedy Center" στην Ουάσινγκτον.

 

 Το "Kennedy Center" είναι το εθνικό πολιτιστικό κέντρο της Αμερικής και ένα ζωντανό μνημείο για τον Πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο σε περισσότερες από 2.000 παραστάσεις, εκδηλώσεις και εκθέσεις.

 

 Φίλαθλοι από καθεμία από τις 16 πόλεις υποδοχής (δύο στον Καναδά, τρεις στο Μεξικό και 11 στις ΗΠΑ) θα μπορούν να συμμετάσχουν -μετά  από ειδική κλήρωση- στην εκδήλωση.

 

 Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

 

 Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

 

 To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε από τις έξι συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.

 

