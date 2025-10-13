ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Έντεγκααρντ μένει στα πιτς για… καιρό κι ο Αρτέτα πονοκεφαλιάζει

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Έντεγκααρντ μένει στα πιτς για… καιρό κι ο Αρτέτα πονοκεφαλιάζει

Η Άρσεναλ θα συνεχίσει να στερείται τον αρχηγό της τουλάχιστον για ενάμιση μήνα ακόμα, με τον Νορβηγό captain ν’ απουσιάζει από σημαντικό αριθμό αναμετρήσεων για τους Λονδρέζους.

Ο Μάρτιν Έντεγκααρντ βλέπει την έναρξη της φετινής σεζόν να του φέρεται πολύ άσχημα, αφού έφτασε να γίνεται τρεις φορές αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο αγώνων, αλλά η τελευταία φορά που του συνέβη αυτό, ήταν και η πιο σοβαρή.

Ο Νορβηγός captain με τη ζημιά που υπέστη στο γόνατο στο ματς με τη Γουέστ Χαμ, θα χρειαστεί να λείψει τουλάχιστον μέχρι και μετά το πέρας της διακοπής των πρωταθλημάτων για τον Νοέμβριο.

Τα ματς από τα οποία θ’ απουσιάσει θα κόντρα σε Φούλαμ, Πάλας, Μπέρνλι και Σάντερλαντ, όπως επίσης και τα ματς με Ατλέτικο και Σλάβια Πράγας στο Champions League.

Στόχος όλων θα είναι να καταφέρει να δώσει το «παρών» στο ντέρμπι με την Τότεναμ στις 23 Νοεμβρίου!

 

sportfm.gr

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Νεϊμάρ θα σμίξει ξανά με Μέσι και Σουάρες στην Ιντερ Μαϊάμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η επιστολή του Ολυμπιακού στον ΕΣΑΚΕ για τις ημέρες και ώρες των ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέος προπονητής στην Καρμιώτισσα ο Λιάσος Λουκά!

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Η υπέρβαση των Φερόε δείχνει τον δρόμο και στην Κύπρο!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Οι 21 που έχουν προκριθεί και η Ελλάδα+104 που έχουν αποκλειστεί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Έντεγκααρντ μένει στα πιτς για… καιρό κι ο Αρτέτα πονοκεφαλιάζει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι σημαίες της Ομόνοιας: Κούσουλος και Φαμπιάνο οι μακροβιότεροι στο ρόστερ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο Κονγκό αστυνομικό τμήμα χρησιμοποιεί εμφανίσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως στολές φυλακισμένων

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χάνει και ο Ντάνι Ολμο τον Ολυμπιακό, εξαιρετικά αμφίβολος για το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλάζει ονομασία η OPAP Arena

Ελλάδα

|

Category image

Ο Ντε Πολ ούτε που… ακουμπάει τον Μέσι στις προπονήσεις και «γκρεμίζει» τους υπόλοιπους συμπαίκτες του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εμπαπέ: «Έκανα λάθη, αλλά με βοήθησαν στην πορεία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μυθική πρόταση για Λαμίν Γιαμάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν τον Τσιμίκα να φύγει από τη Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κεκλεισμένων των θυρών τα παιχνίδια των ισπανικών ομάδων κόντρα στους Ισραηλινούς!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη