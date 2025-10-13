Ο Έντεγκααρντ μένει στα πιτς για… καιρό κι ο Αρτέτα πονοκεφαλιάζει

Ο Μάρτιν Έντεγκααρντ βλέπει την έναρξη της φετινής σεζόν να του φέρεται πολύ άσχημα, αφού έφτασε να γίνεται τρεις φορές αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο αγώνων, αλλά η τελευταία φορά που του συνέβη αυτό, ήταν και η πιο σοβαρή.

Ο Νορβηγός captain με τη ζημιά που υπέστη στο γόνατο στο ματς με τη Γουέστ Χαμ, θα χρειαστεί να λείψει τουλάχιστον μέχρι και μετά το πέρας της διακοπής των πρωταθλημάτων για τον Νοέμβριο.

Τα ματς από τα οποία θ’ απουσιάσει θα κόντρα σε Φούλαμ, Πάλας, Μπέρνλι και Σάντερλαντ, όπως επίσης και τα ματς με Ατλέτικο και Σλάβια Πράγας στο Champions League.

Στόχος όλων θα είναι να καταφέρει να δώσει το «παρών» στο ντέρμπι με την Τότεναμ στις 23 Νοεμβρίου!

sportfm.gr