ΒΙΝΤΕΟ: Συγκινητικές στιγμές στο Πορτογαλία - Ιρλανδία για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα

Ο Ντιόγκο Ζότα μπορεί να έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, όμως ο κόσμος του ποδοσφαίρου δεν πρόκειται να τον ξεχάσει!

Πόσο μάλλον στη χώρα του και στη Λισαβόνα, εκεί όπου στην αναμέτρηση της εθνικής Πορτογαλίας με την Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είδαμε μερικές συγκινητικές στιγμές.

Στο 21ο λεπτό του αγώνα, ο κόσμος που είχε γεμίσει τις κερκίδες του «Ζοσέ Αλβαλάδε» άρχισε να χειροκροτεί όρθιος σε ένα συγκλονιστικό standing ovation, ενώ όταν ο φίλος του Ζότα, Ρούμπεν Νέβες, έβαλε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, πανηγύρισε όντας εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά και δείχνοντας τον ουρανό!

Δείτε τα βίντεο: