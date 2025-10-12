ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Συγκινητικές στιγμές στο Πορτογαλία - Ιρλανδία για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα

ΒΙΝΤΕΟ: Συγκινητικές στιγμές στο Πορτογαλία - Ιρλανδία για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα

Συγκίνηση στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» για τον Ζότ

Ο Ντιόγκο Ζότα μπορεί να έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, όμως ο κόσμος του ποδοσφαίρου δεν πρόκειται να τον ξεχάσει!

Πόσο μάλλον στη χώρα του και στη Λισαβόνα, εκεί όπου στην αναμέτρηση της εθνικής Πορτογαλίας με την Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είδαμε μερικές συγκινητικές στιγμές.

Στο 21ο λεπτό του αγώνα, ο κόσμος που είχε γεμίσει τις κερκίδες του «Ζοσέ Αλβαλάδε» άρχισε να χειροκροτεί όρθιος σε ένα συγκλονιστικό standing ovation, ενώ όταν ο φίλος του Ζότα, Ρούμπεν Νέβες, έβαλε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, πανηγύρισε όντας εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά και δείχνοντας τον ουρανό!

Δείτε τα βίντεο:

 

ΔΙΕΘΝΗ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

