Παναθηναϊκός: Δύσκολα ο Σφιντέρσκι, επιστρέφει ο Πελίστρι

Παναθηναϊκός: Δύσκολα ο Σφιντέρσκι, επιστρέφει ο Πελίστρι

Με μοναδική επιλογή τον Πάντοβιτς για την κορυφή της επίθεσης θα παρουσιαστεί πιθανότατα ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Την προσοχή του στο ντέρμπι της Κυριακής (9/11, 21:00) με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League έχει στρέψει ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» πάει δίχως ανάσα στον αγώνα με τον «δικέφαλο του Βορρά», καθώς την επομένη του «διπλού» (0-1) στην έδρα της Μάλμε ξεκίνησε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς και θα ολοκληρωθεί σήμερα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος έχει υποστεί τράβηγμα. Δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά ο χρόνος που μεσολαβεί είναι λίγος μέχρι το παιχνίδι. Επιπλέον ο Αλεξάντερ Γερμέγεφ ταλαιπωρείται από ίωση. Οπότε ο Ισπανός τεχνικός έχει μόνο τον Μίλος Πάντοβιτς (που έπαιξε ως αλλαγή με τους Σουηδούς) αυτήν τη στιγμή στη διάθεσή του. Παράλληλα, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα επιστρέψει ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί.

 

Διαβαστε ακομη