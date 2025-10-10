Ο Σον αποθέωσε τον Μέσι: «Έκανε το MLS ακόμα μεγαλύτερο, θέλω να γίνω σαν και αυτόν»

Ο 32χρονος Νοτιοκορεάτης επιθετικός, κλήθηκε να σχολιάσει την παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να τεθούν αντιμέτωποι στην αναμέτρηση των ομάδων τους.

«Ανυπομονώ να δω τον Μέσι, αλλά δεν παίζουμε στην ίδια ομάδα, οπότε πρέπει να περιμένω μέχρι να παίξουμε με την Ίντερ Μαϊάμι. Θέλω να γίνω σαν αυτόν. Έχει κάνει το MLS ακόμα μεγαλύτερο», ανέφερε στην δήλωσή του ο Σον.

sdna.gr