Σε πορεία επιστροφής ο Μαρτίνες
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σε πορεία επιστροφής στις προπονήσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος τραυματίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στη διάρκεια του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας και υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο. Ο 27χρονος Αργεντινός διεθνής στόπερ είναι από τότε εκτός δράσης και το ιατρικό επιτελείο των «κόκκινων διαβόλων» εκτιμά πως έως το τέλος Δεκεμβρίου θα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις και θα τεθεί στη διάθεση του Ρούμπεν Αμορίμ.