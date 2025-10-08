Φουρνιέ: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»

Ο Εβάν Φουρνιέ άνοιξε την καρδιά του σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στη Monaco TV, μιλώντας για την εμπειρία του στον Ολυμπιακό, την αγάπη που δέχθηκε από τον κόσμο και την απόφασή του να συνεχίσει μέχρι το 2028 στον Πειραιά. Ο Γάλλος γκαρντ αποκάλυψε πως θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους», ενώ στάθηκε και στις ιδιαίτερες στιγμές που έζησε στη διάρκεια της πρώτης του σεζόν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα ο Φουρνιέ είπε:

Για την υπογραφή του στον Ολυμπιακό: «Νιώθω πολύ καλά στην ομάδα. Είναι αλήθεια ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα για μένα όταν υπέγραψα. Είναι λίγο περίεργο στην αρχή, όταν χτίζεις μια ολόκληρη καριέρα σε ένα μέρος για 12 χρόνια και αλλάζεις εντελώς, ξεκινάς από το μηδέν στα 32 σου, είναι ιδιαίτερο.

Αλλά με υποδέχτηκαν τόσο καλά που τελικά όλα πήγαν πολύ γρήγορα και πολύ καλά, και με τον καιρό μέσα στη χρονιά βρήκα τα πατήματά μου και είχαμε μια πολύ καλή σεζόν, μέχρι που το όνειρο συνετρίβη. Οπότε, ναι, ήταν πολύ ωραία, το απόλαυσα πολύ και είμαι χαρούμενος που συνεχίζω την περιπέτεια».

Για την ανανέωσή του: «Ανανέωσα γιατί νιώθω πολύ καλά και θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου εδώ. Δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι, αλλά για μένα αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος ήταν να κερδίσουμε. Δεν το κάναμε, οπότε δεν μπορώ να φύγω μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Για τους φίλους του Ολυμπιακού: «Μου δίνουν πολλή, πολλή αγάπη, και νομίζω ότι εκτιμούν το γεγονός ότι αγωνίζομαι για την ομάδα τους, ότι δίνω τα πάντα. Στην πραγματικότητα, είναι ωραίο να σε εκτιμούν για το ποιος είσαι. Και εμένα προσωπικά, είναι κάτι που με τροφοδοτεί. Είμαι ένας πολύ έντονος, πολύ παθιασμένος άνθρωπος, και όταν το βλέπω αυτό, μου δίνει κίνητρο να κάνω ακόμα περισσότερα. Οπότε είναι το τέλειο ζευγάρωμα. Αυτοί είναι εξαιρετικά παθιασμένοι. Έχουν αυτή τη φλόγα που με παρακινεί και εμένα. Είναι αλήθεια ότι από παιδί το μπάσκετ με βοήθησε πολύ να απελευθερωθώ.

Γι’ αυτό νομίζω ότι νιώθουν και αυτοί ότι είμαι ο εαυτός μου, ότι δεν υποδύομαι κάποιο ρόλο, και αυτό βρίσκει απήχηση σε εκείνους. Παραμένω ο εαυτός μου, αλλά είναι αλήθεια ότι εγώ τροφοδοτούμαι από αυτό. Τροφοδοτούμαι πολύ από το πάθος και την αγάπη. Δεν είναι καλύτερο ή χειρότερο, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες που τρέφονται από την αρνητικότητα, τις κριτικές κλπ. Εγώ ποτέ δεν λειτούργησα έτσι. Είμαι μάλλον το αντίθετο. Οπότε όταν το βλέπω αυτό, μου δίνει κίνητρο».

Για τους τελικούς: «Ήταν αρκετά έντονοι τελικοί. Υπήρξαν πολλά εξωαγωνιστικά ζητήματα που έκαναν τα παιχνίδια ακόμα πιο έντονα. Γι’ αυτό πήγα και εκεί, γιατί ως παίκτης, το να ζεις τέτοιες στιγμές είναι εξαιρετικό. Οπότε, τελείωσε καλά και τελικά το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Το να τελειώνεις με μια νίκη είναι πολύ καλό.

Θα ήταν καταστροφικό να τελειώσεις με μια ήττα. Θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο ψυχολογικά. Πας στο καλοκαίρι με μια ήττα και το σκέφτεσαι όλο το καλοκαίρι. Είναι περίπλοκο. Δεν αφαιρεί την ήττα, ούτε την απογοήτευση της EuroLeague, αλλά τουλάχιστον σε βοηθάει να μην αισθάνεσαι πολύ άσχημα».