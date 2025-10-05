Αλύγιστη Νάπολι, τούμπαρε την Τζένοα με ήρωα ξανά τον Χόιλουντ και δεν πέφτει από την κορυφή!

Με ψυχή πρωταθλήτριας η Νάπολι! Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε νίκησε 2-1 την Τζένοα με ανατροπή και έπιασε ξανά τη Ρόμα στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A μετά από 6 αγωνιστικές, φτάνοντας τους 15 βαθμούς.

Οι Γενοβέζοι πάγωσαν το «Μαραντόνα» στο 33ο λεπτό με τον Τζέφ Έκατορ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εκπληκτικό τακουνάκι και έκανε το 0-1 για την Τζένοα, που διατήρησε γι' αρκετή ώρα το προβάδισμά της.

Το σύνθημα της ανατροπής για τους γηπεδούχους «σάλπισε» ο Αντρέ-Φρανκ Ζαμπό Αγκισά, ο οποίος με κεφαλιά μετά από... ριμπάουντ ισοφάρισε σε 1-1 στο 57ο λεπτό, με τους «παρτενοπέι» να αρχίζουν να πιστεύουν στην ανατροπή.

Ο Καμερουνέζος είχε συμμετοχή και στο δεύτερο τέρμα, αφού μετά από δικό του σουτ και απόκρουση του πορτιέρε των φιλοξενούμενων, ο Ράσμους Χόιλουντ πέτυχε για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα το νικητήριο τέρμα, μετά από αυτόν με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Champions League.

Πράγματι, ο Δανός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 75' και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, φτάνοντας τα 4 γκολ σε 6 συμμετοχές με τη Νάπολι και δείχνοντας ξανά πόσο είχε υποτιμηθεί όσο βρισκόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η 6η αγωνιστική:

Παρασκευή (03/10)

Βερόνα-Σασουόλο 0-1

(71' Πιναμόντι)

Σάββατο (04/10)

Πάρμα-Λέτσε 0-1

(38' Σοτίλ)

Λάτσιο-Τορίνο 3-3

(24', 40' Κανσελιέρι, 90' + 13' πεν. Κατάλντι - 16' Σιμεόνε, 73' Άνταμς, 90'+3' Κοκό)

Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1

(6' Μαρτίνες, 38' Μπόνι, 55' Ντιμάρκο, 57' Μπαρέλα - 87' Μπονατσόλι)

Αταλάντα-Κόμο 1-1

(6' Σάμαρτζιτς - 19' Περόνε)

Κυριακή (05/10)

Ουντινέζε-Κάλιαρι 1-1

(58' Καμπασέλε - 25' Μπορέλι)

Μπολόνια-Πίζα 4-0

(24' Καμπάνι, 38' Μόρο, 40' Ορσολίνι, 53' Όντγκααρντ)

Φιορεντίνα-Ρόμα 1-2

(14' Κεν - 22' Σουλέ, 30' Κριστάντε)

Νάπολι-Τζένοα 2-1

(57' Ανγκισά, 75' Χόιλουντ - 33' Έκατορ)

Γιουβέντους-Μίλαν 21:45