ΒΙΝΤΕΟ: Παραλίγο... Μπεντ από το 2009 στο γκολ της Λιντς, με μπαλόνι να φτάνει στην εστία!
Όλοι θυμήθηκαν τον Ντάρεν Μπεντ, τη Σάντερλαντ και τον Ρέινα που είχε δεχθεί εκείνο το απίθανο γκολ.
Η Λιντς, τη στιγμή της προσωρινής ισοφάρισης απέναντι στην Τότεναμ, είδε ένα μπαλόνι να... στέκεται σύμμαχος στην προσπάθεια για να στείλει ο Όκαφορ την μπάλα στα δίχτυα!
Από τη μία ο Όκαφορ ήξερε τι ακριβώς έπρεπε να σουτάρει, από την άλλη ο Βικάριο απέφυγε πολύ χειρότερο μπέρδεμα στο γκολ της Λιντς στο ματς του «Έλαντ Ρόουντ» που ολοκληρώθηκε με νίκη για το σύνολο του Φρανκ.
Τη στιγμή της ισοφάρισης, ένα μπαλόνι βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο και κατευθυνόταν προς την εστία των φιλοξενούμενων!
Ο Βικάριο το έδιωξε από τα νεύρα του, έχοντας φυσικά δεχθεί το γκολ, αλλά απέφυγε ό,τι είχε πάθει ο Ρέινα το 2009 σε ματς της Λίβερπουλ με τη Σάντερλαντ, όταν το μπαλόνι στο χορτάρι είχε αλλάξει την τροχιά της μπάλας!
An inflatable football was on the pitch as Leeds levelled against Spurs...— Match of the Day (@BBCMOTD) October 4, 2025
Almost a repeat of 𝒕𝒉𝒂𝒕 Darren Bent goal for Sunderland in 2009! 😅#LEETOT #BBCFootball pic.twitter.com/mdnytKUE7R