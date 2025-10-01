Κατέκτησε το τρόπαιο στο Πεκίνο ο Σίνερ και έφθασε τα 21!
ΓΗΠΕΔΟ
Πήρε εύκολα τον 3ο του τίτλο μέσα στο 2025.
Ο Γιάνικ Σίνερ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κατέκτησε το τουρνουά στο Πεκίνο.
Ο 24χρονος Ιταλός, Νο2 στον κόσμο, δεν αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα κόντρα στον 19χρονο Αμερικανό, Λέρνερ Τιέν (No 52), τον οποίο νίκησε με 6-2 και 6-2 στον τελικό του China Open (ATP 500).
O Σίνερ έχει πλέον 21 τίτλους καριέρας (τρεις τη φετινή σεζόν) και αυτή είναι η δεύτερη φορά που κατακτά το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.