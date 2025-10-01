Βαριά μεν, «εντός προγράμματος» δε και απλά προχωρά...

Ήξερε από πριν ότι είχε να αντιμετωπίσει ένα μεγαθήριο η Πάφος FC. Το κακό για την πρωταθλήτρια μας είναι ότι η Μπάγερν δεν την υποτίμησε και από την αρχή μπήκε με άγριες διαθέσεις. Ναι, το 5-1 είναι ένα βαρύ σκορ. Όμως ηττήθηκε από μία ομάδα που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού και την κατάκτηση του τροπαίου. Με παίκτες παγκόσμιας εμβέλειας και αυτό αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρου του «Alphamega Stadium», σε ένα ιστορικό ματς αφού ήταν το πρώτο εντός έδρας της Πάφου, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ήταν μία ήττα «εντός προγράμματος». Με το που έγινε η κλήρωση, προφανώς οι ανθρώποι της Πάφου θα έβαλαν «μηδέν» στη συγκομιδή. Μέσα από αυτή την εμπειρία, καλείται να πάρει τα... θετικά και απλά να προχωρήσει προχωρά μπροστά.

Προσγειώνεται στην κυπριακή πραγματικότητα και στη δύσκολη εκτός έδρας μάχη με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή. Και όταν περάσει η διακοπή λόγω Εθνικών ομάδων, θα επικεντρωθεί ξανά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο επόμενος αγώνας είναι στο Καζακστάν με την Καϊράτ Αλμάτι (21/10) και εκεί θα ψάξει τη νίκη. Είναι αντίπαλος άλλωστε που προσφέρεται για κάτι τέτοιο...