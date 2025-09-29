Σούπερ Παυλίδης το 2025, πίσω μόνο από Μπαπέ, Κέιν και Γκιόκερες, μπροστά από τον Ντεμπελέ

Είναι πίσω μονάχα από Μπαπέ, Κέιν και Γιόκερες και βρίσκεται μπροστά από τον κάτοχο της «χρυσής Μπάλας», Ουσμάν Ντεμπελέ.

Πρόκειται για μία κατάταξη που παρουσίασε η εφημερίδα της Πορτογαλίας «A’ Bola», η οποία συμπεριλαμβάνει τους κορυφαίους σκόρερ του ημερολογιακού έτους 2025, σύμφωνα με τα γκολ που σημειώνονται για συλλόγους, σε πρωταθλήματα και άλλες διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Champions League. Αντίθετα τα γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων και για εθνικές ομάδες δεν περιλαμβάνονται.

Στην κορυφή βρίσκεται ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ με 39 γκολ, μπροστά από τον Χάρι Κέιν (Μπάγερν-33 γκολ) και τον Βίκτορ Γκιόκερες (30 γκολ). Ακολυθεί ο Βαγγέλης στην τέταρτη θέση με 29 γκολ, μπροστά από τους Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Βίκτορ Οσίμεν (Γαλατασαράι) και Σερού Γκιρασί (Ντορτμουντ), όλοι τους με 27 γκολ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ