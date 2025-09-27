Αποβλήθηκε με δύο κίτρινες σε... δύο δευτερόλεπτα ο Τσεμπάκ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Είδαμε πολλές αποβολές με δύο κίτρινες κάρτες σε διάστημα λίγων λεπτών αλλά ο Ισάμ Τσεμπάκ ενδέχεται να έκανε... ρεκόρ.
Ο άσος της Krasava αποβλήθηκε από τον Κυριάκο Αθανασίου στο ματς με την ΑΕΚ όχι μόνο με δύο κίτρινες στο ίδιο λεπτό (59΄) αλλά με απόσταση... δύο δευτερολέπτων!
Μόλις ο ρεφ έδειξε την κίτρινη κάρτα στον Τσεμπάκ, αυτός έριξε με νεύρα το μπουκαλάκι με νερό που κρατούσε και αμέσως ο Αθανασίου του έδειξε ξανά την κίτρινη, πριν προλάβει να τη βάλει στο τσεπάκι του και αμέσως μετά την κόκκινη.
Σημειώνεται ότι η πρώτη κίτρινη δόθηκε για διαμαρτυρίες.