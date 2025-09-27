«Φανταστική εμφάνιση από όλους»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο βοηθός προπονητή της ΑΕΚ Ινίγο Ιδιάκεθ μετά τη νίκη της ομάδας του με 4-0 επί της ΕΝΥ όπου ο προπονητής Ιμανόλ Ιδιάκεθ ήταν τιμωρημένος.

Αναλυτικά...

«Φανταστική εμφάνιση από όλη την ομάδα και όλους τους ποδοσφαιριστές. Σκοράραμε τέσσερα γκολ και κρατήσαμε πίσω το μηδέν. Ήταν μια ομαδική δουλειά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και προχωράμε για τα επόμενα.

Ήταν σημαντικό ότι νικήσαμε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Είχαμε κάποιες απουσίες αλλά όσοι αγωνίστηκαν ήταν εξαιρετικοί. Τώρα έχουμε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη. Βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».