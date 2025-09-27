ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με αυτούς πάει κόντρα στην Ανόρθωση η Ομόνοια

Με αυτούς πάει κόντρα στην Ανόρθωση η Ομόνοια

Η αποστολή των πρασίνων

Eπιβεβαιώθηκε και από την ανακοίνωση της αποστολής της Ομόνοιας ότι ο Άιτινγκ είναι κανονικά στη διάθεση του Χένινγκ Μπεγκ για τον αγώνα της Κυριακής (28/09, 19:00) αγώνα απέναντι στην Ανόρθωση για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Στεπίνσκι και Γιόβετιτς.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Ανδρέου, Νεοφύτου.

Διαβαστε ακομη