Ο ασταμάτητος Παυλίδης καθάρισε με δύο γκολ και έσωσε τον Μουρίνιο από νέα γκέλα στο Λουζ

Η Μπενφίκα βρέθηκε πίσω στο σκορ στο Λουζ στο 11ο λεπτό του αγώνα με τη Ζιλ Βισέντε, όμως ο εξαιρετικός Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε δύο σε οκτώ λεπτά και καθάρισε με 2-1 για την ομάδα του, με τους “αετούς” να γλιτώνουν τη νέα γκέλα μετά το 1-1 με τη Ρίο Άβε.

Ο Έλληνας διεθνής, που τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε επτά παιχνίδια στην Primeira Liga, παίρνοντας φανέλα βασικού στα έξι από αυτά, έφτασε συνολικά τα πέντε γκολ, ενώ έχει μοιράσει και δύο ασίστ. Με αυτή τη νίκη οι “αετοί” έφτασαν τους 17 βαθμούς και είναι στη 2η θέση και το -1 από την Πόρτο, που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα, η Ζιλ Βισέντε απείλησε στα 30 δευτερόλεπτα. Ο Πάμπλο βρήκε με ωραία μπαλιά τον Μουρίγιο, κι εκείνος πλάσαρε από κοντά, με τον Τρούμπιν να αποκρούει σωτήρια.

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν από τα πρώτα λεπτά τη διάθεσή τους να βρουν ένα γρήγορο γκολ και το πέτυχαν στο 11′, παγώνοντας το Λουζ.

Εκμεταλλεύτηκαν το πλεονέκτημα με το φάουλ που κέρδισαν σε πολύ καλό σημείο, λίγο έξω από την περιοχή, και ο Εστέβες με απευθείας εκτέλεση φάουλ νίκησε τον Τρούμπιν, ανοίγοντας το σκορ.

Η απάντηση των “αετών” ήταν άμεση και ήρθε στο 18ο λεπτό του ματς με τον Παυλίδη. Ο Σιέλντερουπ έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, οι παίκτες της Ζιλ Βισέντε δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν και ο Έλληνας επιθετικός πλάσαρε από κοντά για το 1-1.

Στο 24′ οι Μπουατού και Κονάν ανέτρεψαν τον Λουκεμπάκιο μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Παυλίδης ανέλαβε την εκτέλεση και από τα 11 βήματα νίκησε τον Άντριου, γυρνώντας τούμπα το ματς και βάζοντας μπροστά στο σκορ την Μπενφίκα

Στο 34′ ο Λουκεμπάκιο δοκίμασε από τα δεξιά ένα διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Άντριου.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι πίεσαν και άγγιξαν αρκετές φορές το γκολ της ισοφάρισης, με το σουτ του Μουρίγιο μάλιστα στο 54′ να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Τρούμπιν.

Ωστόσο, η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, γλιτώνοντας έτσι, τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα.