Η κλήρωση του 4ου γύρου του League Cup

Απαιτητικές «αποστολές» για Άρσεναλ και Λίβερπουλ στην έδρα τους και σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα σε Νιούκαστλ και Τότεναμ!

Η κλήρωση του 4ου γύρου του League Cup ανήκει στο παρελθόν και πλέον γνωρίζουμε όλα τα ζευγάρια της φάσης των «16» της διοργάνωσης! Πολλά ματς, με «άρωμα» Premier League, εύκολο «εμπόδιο» έτυχε στη Μάντσεστερ Σίτι! 

Άλλη μία φάση του League Cup αποτελεί παρελθόν! Με όλα τα ματς της φάσης των «32» να έχουν λάβει «τέλος» ήρθε η ώρα, για την κλήρωση!

Αρκετές ομάδες περίμεναν. Γκρίμσμπι, Σουόνσι, Γουλβς, Φούλαμ, Τσέλσι, Μπρέντφορντ, Λίβερπουλ, Κρίσταλ Πάλας, Κάρντιφ, Ρέξαμ, Γουίκομπ και Μπράιτον είχαν «κλείσει» τη θέση τους.

Τα τελευταία ματς δεν είχαν «εκπλήξεις». Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Νιούκαστλ και Τότεναμ έκαναν το... καθήκον τους και «έκλεισαν» την 16άδα.

«Βατός» αντίπαλος έτυχε στη Μάντσεστερ Σίτι, που αντιμετωπίζει τη Σουόνσι εκτός έδρας.

Δύσκολες «μονομαχίες» εντός έδρας για Άρσεναλ και Λίβερπουλ, που υποδέχονται Μπράιτον και Κρίσταλ Πάλας αντίστοιχα.

Η Τσέλσι «πηγαίνει» στην έδρα της Γουλβς, ενώ Νιούκαστλ και Τότεναμ είναι έτοιμες για το -ίσως- πιο δυνατό «ζευγάρωμα» της κλήρωσης.

Η Γκρίμσμπι θα... κυνηγήσει το όνειρό της στην έδρα της απέναντι στην Μπρέντφορντ.

Εύκολο έργο και για τη Φούλαμ, που θα χρειαστεί να πάει στην έδρα της Γουίκομπ και «κλείνουμε» με ουαλική «μάχη» ανάμεσα σε Ρέξαμ και Κάρντιφ!

Αναλυτικά, τα ζευγάρια του 4ου γύρου του League Cup:

Άρσεναλ - Μπράιτον

Γκρίμσμπι - Μπρέντφορντ

Σουόνσι - Μάντσεστερ Σίτι

Νιούκαστλ - Τότεναμ

Ρέξαμ - Κάρντιφ

Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας

Γουλβς - Τσέλσι

Γουίκομπ - Φούλαμ

Διαβαστε ακομη