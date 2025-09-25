Άνοιγμα της UEFA σε Netflix, Amazon για πώληση δικαιωμάτων αγώνων του Champions League παγκοσμίως

Ένα δημοσίευμα του Bloomberg αποκαλύπτει την πρόθεση της UEFA να αλλάξει την πώληση και την αγορά των δικαιωμάτων αγώνων διοργανώσεών της σε streaming πλατφόρμες στοχεύοντας στην παγκόσμια αγορά και όχι σε κάθε χώρα ξεχωριστά.

Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία βλέποντας ότι οι streaming πλατφόρμες έχουν αρχίσει να αγοράζουν τα δικαιώματα αγώνων παγκοσμίου ενδιαφέροντος από διάφορα αθλήματα μέχρι τώρα και τα χρήματα που έχει αποφέρει η πώλησή τους σε Netflix, Amazon κτλ θέλει να μπει και αυτή στο… παιχνίδι.

Έτσι βάζοντας μπροστά το καλύτερο προϊόν της, το Champions League είναι σε σοβαρές σκέψεις και διεργασίες να αλλάξει τους κανονισμούς πώλησης και αγοράς των τηλεοπτικών δικαιωμάτων διοργάνωσης. Σκοπός της οι streaming πλατφόρμες να μπορούν να αγοράσουν και να μεταδώσουν σε όλες τις χώρες που διαθέτουν το περιεχόμενό τους όλους τους αγώνες μιας διοργάνωσης ή έστω και κάποιους μεμονομένα τους οποίους θα έχουν επιλέξει εκείνες.

Οι πληροφορίες που παραθέτει το δημοσίευμα του Bloomberg θέλει την UEFA να είναι έτοιμη να προκηρύξει διαγωνισμούς για αναμετρήσεις από τη σεζόν 2027 και μετά.

Οι σκέψεις αυτές γεννήθηκαν από τις προβολές μεγάλων αγώνων από τις πλατφόρμες αυτές παγκοσμίως, όπως ήταν ο τελικός του NFL, οι αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, αγώνες πυγμαχίες και φυσικά η πορεία της ήδη πετυχήμένης πλατφόρμας DAZN, την στιγμή που η UEFA έχει πουλήσει τα δικαιώματα του Champions League στην Paramount για προβολή των αγώνων στις ΗΠΑ μέχρι το 2030 έναντι του ποσού 1,5 δις δολαρίων.

Επίσης ρόλο έχει παίξει και η τροποποίηση της διεξαγωγής του Champions League και των άλλων διοργανώσεών της με τη League Phase, η οποία αύξησε τον αριθμό των αγώνων τους και φυσικά και τα έσοδά της UEFA.

