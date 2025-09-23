ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tους έδειξε εμπιστοσύνη αλλά τον «κρέμασαν»

Δημοσιευτηκε:

Τέσσερις αγωνιστικές έχουν περάσει και πέραν από κάθε άλλη φορά, οι φωνές των ομάδων έχουν πυκνώσει.

Ζητούν κάθοδο ξένων ρεφ παντού και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τουλάχιστον στο VAR.

Η αλήθεια είναι πως ο Χάρης Λοΐζίδης τους έδειξε εμπιστοσύνη. Όμως τον «κρέμασαν». Αυτό δείχνει το δείγμα των 27 αγώνων που έγιναν  ως τώρα.

Μερικοί διαιτητές μάλιστα αντί να βελτιώνονται, επιστρέφουν χειρότεροι και προκαλούν με την όλη παρουσία τους.

Χ.Χ

Διαβαστε ακομη