Το είχε ανάγκη ακριβώς όπως ήρθε

Η ΑΕΚ είχε μεγάλη ανάγκη την νίκη επί του Άρη, ακριβώς όπως ήρθε παρόλο που οι φίλοι της θα προτιμούσαν να μην εναλλάσσονταν τόσο συχνά τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εν ολίγοις ένα πιο… ήρεμο τρίποντο. Παρόλα αυτά, η ομάδα της Λάρνακας πήγε να παίξει με τον αλάνθαστο μέχρι τη Δευτέρα Άρη, έπειτα από δύο παιχνίδια μακριά από τη νίκη και με την εικόνα κόντρα στην Ομόνοια να προβληματίζει. Η ΑΕΚ, με παίκτη λιγότερο και με τον προπονητή στην κερκίδα, είχε τα ψυχικά αποθέματα να κερδίσει τον Άρη και να ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία εντός των αποδυτηρίων.

