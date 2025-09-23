ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συλλέκτρια μεταλλίων η Καρολίνα Πελενδρίτου - Αργυρό μετάλλιο στα 100μ πρόσθιο!

Συλλέκτρια μεταλλίων η Καρολίνα Πελενδρίτου - Αργυρό μετάλλιο στα 100μ πρόσθιο!

Απλά υποκλινόμαστε!

Το 15ο της μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα διεκδικεί πανηγύρισε η Καρολίνα Πελενδρίτου, η οποία στον τελικό των 100μ πρόσθιο (SB11), κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

Ακόμη μία μεγάλη στιγμή για την θρυλική μας κολυμβήτρια που φεύγει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης με δεύτερο μετάλλιο, επίσης αργυρό αφού την Κυριακή είχε κατεταγή δεύτερη στα 50μ. ελεύθερο.

Την πρωτιά πήρε όπως και στα 50μ. ελεύθερο, η Ντάρια Λουκιανένκο με 1:18:25 με την Καρολίνα να ακολουθεί με 1:21:72, όντας αρκετά μπροστά από την Κινένα Ζια Μα (1:25:95).

Ας θυμηθούμε όλα τα μετάλλια της Καρολίνας σε Παγκόσμια:

Χρυσά (10): Σάο Πάολο 2007 (100μ Πρόσθιο), Σάο Πάολο 2007 (200μ Πρόσθιο), Ρίο ντε Τζανέιρο 2009 (100μ Πρόσθιο), Αϊντχόφεν 2010 (100μ Πρόσθιο), Μόντρεαλ 2013 (100μ Πρόσθιο), Γλασκόβη 2015 (100μ Πρόσθιο), Μεξικό 2017 (100μ Πρόσθιο), Μάντσεστερ 2022 (100μ Πρόσθιο), Μάντσεστερ 2022 (50μ Ελεύθερο), Μαδέιρα 2023 (100μ Πρόσθιο)

Αργυρά (4): Ρίο ντε Τζανέιρο 2009 (100μ Μικτή), Μαρ ντελ Πλάτα 2002 (100μ Πρόσθιο), Σιγκαπούρη (50μ. ελεύθερο), (100μ Πρόσθιο)

Χάλκινο (1): Μαδέιρα 2023 (50μ Ελεύθερο)

 

