Νικητής της Χρυσής Μπάλας ο Ουσμάν Ντεμπελέ!

Στην Ευρώπη παραμένει η Χρυσή Μπάλα, καθώς ο Ουσμάν Ντεμπελέ διαδέχθηκε τον Ρόδρι ως “Καλύτερος Παίκτης”. Ο 28χρονος ηγέτης της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο νέος κάτοχος του βαρύτιμου τροπαίου για το 2025.

Η μεγαλύτερη δικαίωση του Ουσμάν Ντεμπελέ για την απόφαση να αφήσει την Μπαρτσελόνα το 2023 για την Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε δύο χρόνια μετά στο “Théâtre du Châtelet” του Παρισιού.

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρώτου Champions League στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν, ο κορυφαίος παίκτης της γαλλικής ομάδας πήρε τη Χρυσή Μπάλα.

Ο 28χρονος διεθνής επιθετικός επικράτησε στο νήμα του Λαμίν Γιαμάλ κι έγινε ο 47ος διαφορετικός κάτοχος του βραβείου “Καλύτερος Ποδοσφαιριστής”.

Τη μαγική σεζόν 2024-25 ο Ντεμπελέ σε 53 ματς είχε απολογισμό 35 γκολ και 16 ασίστ, πανηγυρίζοντας με την Παρί εκτός από το Champions League, τη Ligue 1, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Γαλλίας.

Ο αριθμός κατακτήσεων της Χρυσής Μπάλας

8 κατακτήσεις: Λιονέλ Μέσι

5 κατακτήσεις: Κριστιάνο Ρονάλντο.

3 κατακτήσεις: Μισέλ Πλατινί, Γιόχαν Κρόιφ, Μάρκο Φαν Μπάστεν

2 κατακτήσεις: Φραντς Μπεκενμπάουερ, Ρονάλντο, Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Κέβιν Κίγκα, Καρλ – Χάιν Ρουμενίγκε

1 κατάκτηση: Λουίς Σουάρες, Εουσέμπιο, Μπόμπι Τσάρλτον, Ρεϊμόντ Κόπα, Γκερντ Μίλερ, Ζινεντίν Ζιντάν, Τζιάνι Ριβέρα, Ρουντ Γκούλιτ, Λόταρ Ματέους, Ρομπέρτο Μπάζιο, Χρίστο Στόιτσκοφ, Αντρέι Σεβτσένκο, Τζορτζ Μπεστ, Άλαν Σίμονσεν, Ροναλντίνιο, Λεβ Γιασίν, Φλοριάν Άλμερτ, Ζαν – Πιέρ Παπέν, Τζορτζ Γουεά, Ματίας Σάμες, Ριβάλντο, Λουίς Φίγκο, Μάικλ Όουεν, Πάβελ Νέντβεντ, Φάμπιο Καναβάρο, Κακά, Λούκα Μόντριτς, Καρίμ Μπενζεμά, Ρόδρι, Ουσμάν Ντεμπελέ

sport24.gr