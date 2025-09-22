ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νικητής της Χρυσής Μπάλας ο Ουσμάν Ντεμπελέ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νικητής της Χρυσής Μπάλας ο Ουσμάν Ντεμπελέ!

Ο Γάλλος σταρ και ηγέτης της Παρί κέρδισε την Χρυσή Μπάλα αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα

Στην Ευρώπη παραμένει η Χρυσή Μπάλα, καθώς ο Ουσμάν Ντεμπελέ διαδέχθηκε τον Ρόδρι ως “Καλύτερος Παίκτης”. Ο 28χρονος ηγέτης της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο νέος κάτοχος του βαρύτιμου τροπαίου για το 2025.

Η μεγαλύτερη δικαίωση του Ουσμάν Ντεμπελέ για την απόφαση να αφήσει την Μπαρτσελόνα το 2023 για την Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε δύο χρόνια μετά στο “Théâtre du Châtelet” του Παρισιού.

Λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του πρώτου Champions League στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν, ο κορυφαίος παίκτης της γαλλικής ομάδας πήρε τη Χρυσή Μπάλα.

Ο 28χρονος διεθνής επιθετικός επικράτησε στο νήμα του Λαμίν Γιαμάλ κι έγινε ο 47ος διαφορετικός κάτοχος του βραβείου “Καλύτερος Ποδοσφαιριστής”.

Τη μαγική σεζόν 2024-25 ο Ντεμπελέ σε 53 ματς είχε απολογισμό 35 γκολ και 16 ασίστ, πανηγυρίζοντας με την Παρί εκτός από το Champions League, τη Ligue 1, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Γαλλίας.

Ο αριθμός κατακτήσεων της Χρυσής Μπάλας

8 κατακτήσεις: Λιονέλ Μέσι

5 κατακτήσεις: Κριστιάνο Ρονάλντο.

3 κατακτήσεις: Μισέλ Πλατινί, Γιόχαν Κρόιφ, Μάρκο Φαν Μπάστεν

2 κατακτήσεις: Φραντς Μπεκενμπάουερ, Ρονάλντο, Αλφρέδο Ντι Στέφανο, Κέβιν Κίγκα, Καρλ – Χάιν Ρουμενίγκε

1 κατάκτηση: Λουίς Σουάρες, Εουσέμπιο, Μπόμπι Τσάρλτον, Ρεϊμόντ Κόπα, Γκερντ Μίλερ, Ζινεντίν Ζιντάν, Τζιάνι Ριβέρα, Ρουντ Γκούλιτ, Λόταρ Ματέους, Ρομπέρτο Μπάζιο, Χρίστο Στόιτσκοφ, Αντρέι Σεβτσένκο, Τζορτζ Μπεστ, Άλαν Σίμονσεν, Ροναλντίνιο, Λεβ Γιασίν, Φλοριάν Άλμερτ, Ζαν – Πιέρ Παπέν, Τζορτζ Γουεά, Ματίας Σάμες, Ριβάλντο, Λουίς Φίγκο, Μάικλ Όουεν, Πάβελ Νέντβεντ, Φάμπιο Καναβάρο, Κακά, Λούκα Μόντριτς, Καρίμ Μπενζεμά, Ρόδρι, Ουσμάν Ντεμπελέ

sport24.gr 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νικητής της Χρυσής Μπάλας ο Ουσμάν Ντεμπελέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κορυφαίος προπονητής στον κόσμο ο Λουίς Ενρίκε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kopa Trophy: Ο Γιαμάλ αναδείχθηκε ο νεότερος κορυφαίος παίκτης στον κόσμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με επτά Έλληνες η καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν 2024-2025 στη Super League

Ελλάδα

|

Category image

Ο Ελ Καμπί καλύτερος ξένος της Super League της σεζόν 2024-2025

Ελλάδα

|

Category image

Ο Κωνσταντέλιας καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της σεζόν 2024-2025

Ελλάδα

|

Category image

Μοναδικός αήττητος ο Εθνικός!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Καλύτερος προπονητής της Super League ο Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μουζακίτης καλύτερος νέος της Super League, συγκινήθηκε αφιερώνοντας το βραβείο στον πατέρα του

Ελλάδα

|

Category image

Μόνο σε ντέρμπι ο Λέδες!

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Tα πέντε γκολ και οι φάσεις από τη φοβερή νίκη-θρίλερ της ΑΕΚ επί του Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τρεις συνεχίζουν παρέα στην κορυφή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Στεναχωρημένοι με το αποτέλεσμα και το πώς εξελίχθηκε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Έπρεπε να παλέψουμε σκληρά, δεν είναι ένα συχνό σκορ αυτό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη