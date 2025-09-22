ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Kopa Trophy: Ο Γιαμάλ αναδείχθηκε ο νεότερος κορυφαίος παίκτης στον κόσμο

Λαμίν Γιαμάλ, το επόμενο... φαινόμενο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 18 ετών ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος νεαρός παίκτης στον κόσμο και συνέτριψε τον ανταγωνισμό.

Το πρώτο βραβείο στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας ανήκει στον Λαμίν Γιαμάλ! Σε ηλικία 18 ετών ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα παρέλαβε το Kopa Trophy και αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 21 ετών.

Ένα βραβείο σαν... ορεκτικό για τον Γιαμάλ, ο οποίος ορέγεται το μεγάλο βραβείο της βραδιάς: Τη Χρυσή Μπάλα! Μαζί με τον Ουσμάν Ντεμπελέ άλλωστε θεωρείται ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του κορυφαίου ατομικού βραβείου για το 2025.

Στη δεύτερη θέση να σημειώσουμε πως ακολούθησε ο Ντεζιρέ Ντουέ, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο συμπαίκτης του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Ζοάο Νέβες. Κατά σειρά ακολούθησαν τα ονόματα των Εστεβάο, Κέναν Γιλντίζ, Νταν Χάουσεν, Πάου Κουμπαρσί, Ροδρίγο Μόρα, Αγιούμπ Μπουαντί και Μάιλς Λουίς Σκέλι για την πρώτη δεκάδα.

gazzetta.gr

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη