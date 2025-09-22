Η περίεργη ρήτρα στο συμβόλαιο του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπενφίκα έχει συμπεριλάβει μία πολύ συγκεκριμένη ρήτρα στο συμβόλαιο του Ζοζέ Μουρίνιο, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί ήδη από το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ανακοινώθηκε ως ο νέος προπονητής της Μπενφίκα την Πέμπτη (18/09), λίγες εβδομάδες μετά την απόλυσή του από τη Φενέρμπαχτσε μετά την αποτυχία της να προκριθεί στη League Phase του Champions League.

Ο «Special One» υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο και αναμένεται να αμείβεται περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Ρούι Κόστα, ανέφερε ότι έχει εισαχθεί μια ειδική ρήτρα στο συμβόλαιο του Πορτογάλου τεχνικού.

«Υπάρχει μια ρήτρα στο τέλος της σεζόν που αφήνει στον σύλλογο την επιλογή να συνεχίσει με τον προπονητή ή όχι», είπε. «Προσλαμβάνουμε έναν προπονητή για την Μπενφίκα που δεν είναι αδιάφορος σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα από τα πιο αξιοσέβαστα ονόματα στον κόσμο. Εξασφαλίζουμε το μέλλον της ομάδας με έναν εξαιρετικό προπονητή».

Έκτοτε, έχει αναφερθεί ότι η εν λόγω ρήτρα θα δώσει το δικαίωμα σε όποιον εκλεγεί πρόεδρος τον Οκτώβριο στις επερχόμενες εκλογές του συλλόγου να χωρίσει τους δρόμους του με τον Μουρίνιο χωρίς να καταβάλει μια υψηλή αποζημίωση.

«Κάθε μέρος μπορεί να τερματίσει τη σύμβαση εντός των πρώτων δέκα ημερών μετά το τέλος του τελευταίου επίσημου αγώνα της σεζόν 24-25, με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από την πληρωμή των μισθών της σεζόν 2026/27», αναφέρει η ρήτρα.

Με άλλα λόγια, αν η Μπενφίκα απολύσει τον Μουρίνιο μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από το τελευταίο επίσημο ματς της σεζόν 2024-2025, θα πληρώσει ένα σημαντικά χαμηλότερο ποσό ως αποζημίωση από ό,τι θα πληρώσει αν τον απολύσουν μετά το συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

Διαβαστε ακομη