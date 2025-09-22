«Μόνο εγώ γνωρίζω τον νικητή – Τα τρία κριτήρια»

Η τελετή για την απονομή της Χρυσής Μπάλας στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου για το 2025 είναι… προ τω πυλών!

Τα σενάρια και οι προβλέψεις για τον τελικό νικητή του σπουδαιότερου ατομικού τίτλου, δίνουν και παίρνουν.

Τα περασμένα χρόνια είχε διαρρεύσει το όνομα του τελικού νικητή, όμως την φετινή σεζόν το France Football έχει καταφέρει να κρατήσει μυστικό το τελικό αποτέλεσμα.

Παρόλα αυτά υπάρχει ένας και μόνο άνθρωπος που γνωρίζει εδώ και μέρες ποιος θα κατακτήσει την Χρυσή Μπάλα και δεν είναι άλλος από τον αρχισυντάκτη του France Football!

Βίνσεντ Γκαρσία, αρχισυντάκτης του France Football:

«Είμαι ο μόνος που γνωρίζει τον νικητή της Χρυσής Μπάλας και τα κριτήρια για την κατάκτησή της είναι:

▪️Ατομική απόδοση, αποφασιστικές και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

▪️Κερδισμένοι τίτλοι.

▪️Fair play, συμπεριφορά εντός και εκτός γηπέδου.

Υπάρχουν προβλέψεις, αλλά το τελικό αποτέλεσμα παραμένει μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή…

Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας δεν το έχει ακόμη ενημερωθεί, ΔΕΝ θα ενημερωθεί πριν από την τελετή!»

🚨🚨| Vincent Garcia, France Football’s editor-in-chief, on the Ballon d’Or criteria:



- Individual brilliance and decisive performances

-Trophies collected along the way

- Fair play and conduct on and off the pitch pic.twitter.com/xOwc9kP64i — Goals Side (@goalsside) September 22, 2025

