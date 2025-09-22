ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μόνο εγώ γνωρίζω τον νικητή – Τα τρία κριτήρια»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Μόνο εγώ γνωρίζω τον νικητή – Τα τρία κριτήρια»

Ο μοναδικός άνθρωπος που γνωρίζει... εδώ και μέρες τον νικητή της Χρυσής Μπάλας

Η τελετή για την απονομή της Χρυσής Μπάλας στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου για το 2025 είναι… προ τω πυλών!

Τα σενάρια και οι προβλέψεις για τον τελικό νικητή του σπουδαιότερου ατομικού τίτλου, δίνουν και παίρνουν.

Τα περασμένα χρόνια είχε διαρρεύσει το όνομα του τελικού νικητή, όμως την φετινή σεζόν το France Football έχει καταφέρει να κρατήσει μυστικό το τελικό αποτέλεσμα.

Παρόλα αυτά υπάρχει ένας και μόνο άνθρωπος που γνωρίζει εδώ και μέρες ποιος θα κατακτήσει την Χρυσή Μπάλα και δεν είναι άλλος από τον αρχισυντάκτη του France Football!

Βίνσεντ Γκαρσία, αρχισυντάκτης του France Football:

«Είμαι ο μόνος που γνωρίζει τον νικητή της Χρυσής Μπάλας και τα κριτήρια για την κατάκτησή της είναι:

▪️Ατομική απόδοση, αποφασιστικές και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

▪️Κερδισμένοι τίτλοι.

▪️Fair play, συμπεριφορά εντός και εκτός γηπέδου.

Υπάρχουν προβλέψεις, αλλά το τελικό αποτέλεσμα παραμένει μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή…

Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας δεν το έχει ακόμη ενημερωθεί, ΔΕΝ θα ενημερωθεί πριν από την τελετή!»

sportsking.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τρεις συνεχίζουν παρέα στην κορυφή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Στεναχωρημένοι με το αποτέλεσμα και το πώς εξελίχθηκε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Έπρεπε να παλέψουμε σκληρά, δεν είναι ένα συχνό σκορ αυτό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πράσινο show στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εφιάλτης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τραμετσάνι μετά την πεντάρα με περίπου 20 λέξεις - «Υπεύθυνος εγώ»

ΑΕΛ

|

Category image

Πράσινο πάρτι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ των δέκα παικτών «τέζαρε» τον Άρη στο 90΄!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκόρπισε την ΑΕΛ στους πέντε ανέμους η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του ο Ανδρέου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η περίεργη ρήτρα στο συμβόλαιο του Μουρίνιο στην Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga: 400 οπαδοί των Ντόρτμουντ και Σάλκε σταμάτησαν τρένο για να παίξουν ξύλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποβλήθηκε ο Ροντέν, αποβλήθηκε και ο έξαλλος Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Εισφορά του Οκκά στην Ανόρθωση - Το ποσό που συνείσφερε και η μέχρι στιγμής «σούμα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη