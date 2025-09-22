Απόψε η απονομή της Χρυσής Μπάλας: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί (όλοι οι υποψήφιοι)

Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας και των υπολοίπων ποδοσφαιρικών βραβείων για τη σεζόν που πέρασε γίνεται απόψε στο Παρίσι.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λαμίν Γιαμάλ είναι τα μεγάλα φαβορί για το σπουδαίο βραβείο. Ο νικητής θα κερδίσει για πρώτη φορά το κορυφαίο ποδοσφαιρικό «παράσημο», διαδεχόμενος τον περσινό νικητή, Ρόδρι.

Ο Ντεμπελέ έκανε μια σπουδαία σεζόν κατακτώντας τα πάντα με την Παρί, ενώ ο Γιαμάλ έκανε το νταμπλ με την Μπαρτσελόνα. Οι διοργανωτές δεν έχουν αφήσει να διαρρεύσει το όνομα του νικητή, προκειμένου να αποφευχθεί ό,τι συνέβη πέρσι, όταν η Ρεάλ αποφάσισε να μποϊκοτάρει την εκδήλωση μόλις έμαθε ότι η Χρυσή Μπάλα δεν κατέληξε στον Βινίσιους.

Η Παρί έχει οκτώ παίκτες στη λίστα των 30 υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα και αναμένεται να σαρώσει τα υπόλοιπα βραβεία, καθώς ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (που πλέον πήγε στη Μάντσεστερ Σίτι) είναι φαβορί για να αναδειχθεί κορυφαίος τερματοφύλακας, ο Ντεζιρέ Ντουέ για κορυφαίος νέος και ο Λουίς Ενρίκε για κορυφαίος προπονητής.

Ο Λιονέλ Μέσι με οκτώ κατακτήσεις είναι ο πολυνίκης του θεσμού που καθιέρωσε το France Football, ενώ ακολουθεί με πέντε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Συνολικά 13 βραβεία θα απονεμηθούν σε άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της «Χρυσής Μπάλας» για άνδρες και γυναίκες.

Τα βραβεία: η «Χρυσή Μπάλα» για άνδρες και γυναίκες, το τρόπαιο «Kopa» για άνδρες και γυναίκες (καλύτερος νέος παίκτης), το τρόπαιο «Yashin» για άνδρες και γυναίκες (καλύτερος τερματοφύλακας), το τρόπαιο «Gerd Muller» για άνδρες και γυναίκες (πρώτος σκόρερ συλλόγου/εθνικής ομάδας), το τρόπαιο «Johan Cruyff» για άνδρες και γυναίκες (καλύτερος προπονητής συλλόγου/εθνικής ομάδας), ο σύλλογος της Χρονιάς για άνδρες και γυναίκες, και το βραβείο «Socrates», που απονέμονται από τον όμιλο «L'Equipe» και την «Peace and Sport», για φιλανθρωπικές δράσεις ή κοινωνικούς σκοπούς που πραγματοποιούνται από έναν αφοσιωμένο πρωταθλητή.

Οι υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2025

Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν/Μάντσεστερ Σίτι)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ντένζελ Ντούμφρις (Ίντερ)

Σερού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)

Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

Αλέξις ΜακΆλιστερ (Λίβερπουλ)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)

Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)

Πέδρι (Μπαρτσελόνα)

Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)

Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)

Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Φλόριαν Βιρτς (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

Οι 30 υποψήφιες για τη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών είναι:

Λούσι Μπρόνζ (Τσέλσι/Αγγλία)

Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ/Ζάμπια)

Αϊτάνα Μπονμάτι (Βαρκελώνη/Ισπανία)

Σάντι Μπάλτιμορ (Τσέλσι/Γαλλία)

Μαριονά Καλντέντεϊ (Άρσεναλ/Ισπανία)

Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)

Σοφία Καντόρε (Γιουβέντους-Ουάσινγκτον Σπίριτ/Ιταλία)

Στεφ Κάτλεϊ (Άρσεναλ/Αυστραλία)

Μέλτσι Ντουμορνέι (Ολιμπίκ Λυών/Γαλλία)

Τέμουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι/Μαλάουι)

Έμιλι Φοξ (Άρσεναλ/Ηνωμένες Πολιτείες)

Κριστιάνα Γκιρέλι (Γιουβέντους/Ιταλία)

Έσθερ Γκονζάλες (Γκόθαμ/Ισπανία)

Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Βαρκελώνη/Νορβηγία)

Πάτρι Γκιγιάρο (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Αμάντα Γκουτιέρες (Παλμέιρας/Βραζιλία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Περνίλ Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου/Δανία)

Λίντσεϊ Χιπς (Ολιμπίκ Λυών/ΗΠΑ)

Κλόε Κέλι (Άρσεναλ/Αγγλία)

Μάρτα (Ορλάντο Πράιντ/Βραζιλία)

Φρίντα Λεονάρντσεν Μάανουμ (Άρσεναλ/Νορβηγία)

Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα/Πολωνία)

Κλάρα Ματέο (Παρίσι/Γαλλία)

Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ/Αγγλία)

Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Γιοχάνα Ρίτινγκ Κανέριντ (Τσέλσι/Σουηδία)

Καρολίν Βέιε (Ρεάλ Μαδρίτης/Σκωτία)

Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ/Αγγλία)