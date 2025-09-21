«Έσωσε» τον βαθμό στο 90+3΄η Άρσεναλ!

Περιόρισε τη Σίτι σε ποσοστά κατοχής της μπάλας 30% και χαμηλότερα. Δεν έπαψε να εφαρμόζει στο χορτάρι το αγωνιστικό της πλάνο, αναζητώντας εμπνεύσεις παικτών, ατομική ποιότητα, πρωτοβουλίες και κάτι απροσδόκητο που θα μπορούσε να βοηθήσει.

Δεν πτοήθηκε από την ατυχία σε στιγμές που έφτασε μια ανάσα από την τελική προς την εστία του Ντοναρούμα, δεν έμεινε να σκεφτεί πως η άμυνα της Σίτι ήταν αδύνατο να νικηθεί. Και μπορεί ο Χάαλαντ με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του γκολ να είχε βάλει μπροστά από το 9ο λεπτό τους «πολίτες», αλλά η συντηρητική προσέγγιση του κλαμπ του Μάντσεστερ από εκείνο το σημείο κι έπειτα, στέρησε από το σύνολο του Πεπ τη νίκη.

Ακόμα κι αν προσωρινά προκλήθηκε ψυχολογικό πλήγμα στην Άρσεναλ, όσο περνούσαν τα λεπτά από το 1-0 των φιλοξενούμενων, τόσο έβρισκε ξανά την αυτοπεποίθησή της η ομάδα του Αρτέτα. Και από ένα σημείο κι έπειτα, η Άρσεναλ κυριάρχησε, έχοντας καταλάβει ότι η Σίτι θα επέλεγε ταχύτητα, όπως αυτή που εφάρμοσε ο Viking στο 9’ αφήνοντας άπαντες να… φάνε τη σκόνη του στο «πίβοτ» που έκανε μοιράζοντας την μπάλα στον Ράιντερς προτού την ξαναπάρει και σκοράρει.

Τελικά στο 90’+3’ ο Μαρτινέλι από ωραία βαθιά μπαλιά έφυγε στην πλάτη των Γκβάρντιολ και Στόουνς και είδε τον Ντοναρούμα εκτός εστίας, κάνοντας και τη λόμπα εν κινήσει για το μαγικό γκολ και το τελικό 1-1 στο ντέρμπι.

