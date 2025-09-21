ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90+3΄η Άρσεναλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90+3΄η Άρσεναλ!

Το λιγότερο που άξιζε πήρε η Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς» απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ισοφαρίζοντας στο τελικό 1-1 στις καθυστερήσεις με φοβερή κίνηση και τελείωμα από τον Μαρτινέλι.

Περιόρισε τη Σίτι σε ποσοστά κατοχής της μπάλας 30% και χαμηλότερα. Δεν έπαψε να εφαρμόζει στο χορτάρι το αγωνιστικό της πλάνο, αναζητώντας εμπνεύσεις παικτών, ατομική ποιότητα, πρωτοβουλίες και κάτι απροσδόκητο που θα μπορούσε να βοηθήσει.

Δεν πτοήθηκε από την ατυχία σε στιγμές που έφτασε μια ανάσα από την τελική προς την εστία του Ντοναρούμα, δεν έμεινε να σκεφτεί πως η άμυνα της Σίτι ήταν αδύνατο να νικηθεί. Και μπορεί ο Χάαλαντ με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του γκολ να είχε βάλει μπροστά από το 9ο λεπτό τους «πολίτες», αλλά η συντηρητική προσέγγιση του κλαμπ του Μάντσεστερ από εκείνο το σημείο κι έπειτα, στέρησε από το σύνολο του Πεπ τη νίκη.

Ακόμα κι αν προσωρινά προκλήθηκε ψυχολογικό πλήγμα στην Άρσεναλ, όσο περνούσαν τα λεπτά από το 1-0 των φιλοξενούμενων, τόσο έβρισκε ξανά την αυτοπεποίθησή της η ομάδα του Αρτέτα. Και από ένα σημείο κι έπειτα, η Άρσεναλ κυριάρχησε, έχοντας καταλάβει ότι η Σίτι θα επέλεγε ταχύτητα, όπως αυτή που εφάρμοσε ο Viking στο 9’ αφήνοντας άπαντες να… φάνε τη σκόνη του στο «πίβοτ» που έκανε μοιράζοντας την μπάλα στον Ράιντερς προτού την ξαναπάρει και σκοράρει.

Τελικά στο 90’+3’ ο Μαρτινέλι από ωραία βαθιά μπαλιά έφυγε στην πλάτη των Γκβάρντιολ και Στόουνς και είδε τον Ντοναρούμα εκτός εστίας, κάνοντας και τη λόμπα εν κινήσει για το μαγικό γκολ και το τελικό 1-1 στο ντέρμπι.

sport-fm.gr 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Απόψε η απονομή της Χρυσής Μπάλας: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί (όλοι οι υποψήφιοι)

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με το μυαλό και τα πόδια - Ο σταρ Μάρκοβιτς δικαιώνει τις προσδοκίες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σύλληψη παίκτη της μπασκετικής ΑΕΚ για άρνηση να υποβληθεί σε αλκοτέστ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ψάχνει αντίδραση με φάρο την... παράδοση

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ελ Κααμπί «έσωσε» το αήττητο σερί του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Τα δύο κυπριακά ντέρμπι και όχι μόνο (το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας)

TV

|

Category image

«Έσωσε» τον βαθμό στο 90΄ο Ολυμπιακός στην Λεωφόρο!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα φαβορί που δεν λάθεψαν και το επιδόρπιο με ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπανούλης και Μονακό κατέκτησαν το Super Cup Γαλλίας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΕΚ: «Κόκκινη κάρτα στο μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, δεν υπάρχει καθαρό πλάνο για χέρι του Πινέδα»

Ελλάδα

|

Category image

Σατσιάς: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Αυγουστή: «Δίκαιη και πεντακάθαρη νίκη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Καρσέδο: «Ο Μπρούνο ήθελε να επανορθώσει μετά την αποβολή με τον Ολυμπιακό»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κάναντι: «Είχαμε πέναλτι, στο πρώτο γκολ του Απόλλωνα υπάρχει φάουλ»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τριάρα του Απόλλωνα στην ΕΝΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη