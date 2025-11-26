ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O γιος του Μπέκαμ την... είπε άσχημα στον Ρονάλντο για το σχόλιο που έκανε για τον πατέρα του

O γιός του Ντέιβιντ Μπέκαμ απάντησε πικάροντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά τα σχόλια για την εμφάνιση του πατέρα του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε να συγκρίνεται και... εκτός γηπέδου. Ο Πορτογάλος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored» και ανάμεσα στις ερωτήσεις του παρουσιαστή ήταν και η σύγκριση του με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ως προς την εμφάνιση. 

Εκεί ο Ρονάλντο ήταν κάθετος και απάντησε πως «Για μένα η (όμορφη) εμφάνιση δεν είναι μόνο το πρόσωπο αλλά όλο το πακέτο. Έλα τώρα. Το ξέρει αυτό. Το πρόσωπό του είναι όμορφο, ναι, έχει όμορφο πρόσωπο. Τα υπόλοιπα είναι φυσιολογικά, σαν να είναι φυσιολογικά. Εγώ δεν είμαι φυσιολογικός. Είμαι τέλειος.»

Μετά από αυτές τις δηλώσεις ο νεότερος γιός του Ντέιβιντ Μπέκαμ, Κρούζ Μπέκαμ, έσπευσε να υποστηρίξει τον πατέρα του με μια φωτογραφία. Στην φωτογραφία αυτή, είχε από την μια πλευρά τον Ντέιβιντ Μπέκαμ όταν ήταν 20 ετών και από την άλλη τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2003, δηλαδή στα 18 έτη του.

Μπορεί ο Ντέιβιντ Μπέκαμ να έκλεισε πρόσφατα τα 50 έτη της ηλικίας του, αλλά πρόσφατα βρισκόταν στο εξώφυλλο του περιοδικού «Men's Health». Όπως φαίνεται δεν έχει σταματήσει να γυμνάζεται και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του όσον αφορά μερικές ασκήσεις.

Συγκεκριμένα οι δηλώσεις του στο περιοδικό: «Μισούσα τα pull-ups με πάθος. Μπορούσα να κάνω μόνο δύο ή τρία – τρία το πολύ. Ο προπονητής μου αποφάσισε να επικεντρωθούμε στις κάμψεις και τις έλξεις. Μισούσα και τις δύο, και τώρα τις κάνουμε σχεδόν κάθε μέρα. Δεν είχα θωρακικούς μυς μέχρι που γνώρισα τον (προπονητή) Μπομπ. Ως αποτέλεσμα έχω μεγαλώσει μερικά νούμερα στο στήθος. Ποτέ δεν είχα πραγματικά την επιθυμία να το κάνω. Ήθελα να είμαι όσο πιο αδύνατος γινόταν. Αλλά από τότε που αποσύρθηκα, έχω βάλει λίγο κρέας στους θωρακικούς μου μυς».

 

