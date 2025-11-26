Δίνει στον Σεμένιο τη φανέλα με το Νο 24 και 70 εκατ. ευρώ στην Μπόρνμουθ

Μεγάλες ομάδες της Premier League έχουν πάντα στα μεταγραφικά πλάνα του τον Αντουάν Σεμένιο, ο οποίος εντυπωσιάζει στην Αγγλία με τη φανέλα της Μπόρνμουθ και ετοιμάζουν προτάσεις για να πάρουν τον Ιανουάριο τα δικαιώματα του. Η διοίκηση της ομάδας όμως κοστολογεί τον 25χρονο διεθνή ακραίο επιθετικό από την Γκάνα στα 70 εκατ. ευρώ (!), έχοντας προτάσεις από Νιούκαστλ, Αρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ.

Σύμφωνα πάντως με όσα υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Talk Sport» η Γιουνάιτεντ προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και στη συνάντηση που είχε με τον ατζέντη του διεθνή Αφρικανού άσου, πρότεινε να πληρώσει τα 70 εκατ. λίρες της ρήτρας εξαγοράς στο συμβόλαιο, ενώ του δίνει και το αγαπημένο του νούμερο 24 για να φορέσει τη φανέλα της με πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Το νούμερο αυτό ανήκε στον Αντρέ Ονάνα, αλλά είναι πλέον διαθέσιμο, καθώς ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας αγωνίζεται πλέον δανεικός έως το τέλος της σεζόν στην Τουρκία και στην Τράμπζονσπορ.

Ο Σεμένιο, που έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, την περασμένη σεζόν είχε δέκα γκολ και έξι ασίστ σε 36 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος έχει ήδη έξι γκολ και τρεις ασίστ στο ενεργητικό του με τη φανέλα της Μπόρνμουθ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ