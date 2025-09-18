Μουρίνιο: «Έκανα λάθος που πήγα στη Φενέρμπαχτσε»

Με κάθε επισημότητα ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι προπονητής της Μπενφίκα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να παρουσιάζεται από την ομάδα.

Στη συνέντευξη Τύπου στις πρώτες δηλώσεις του μάλιστα, πέταξε και σπόντες στην πρώην ομάδα του, λέγοντας πως ήταν λάθος που προπόνησε τη Φενέρ.

«Το πλαίσιο για μένα είναι να προπονήσω έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Η καριέρα μου ήταν πλούσια, έχω προπονήσει σε διαφορετικές χώρες, έκανα λάθος επιλογή, αλλά δεν έχω τύψεις. Ωστόσο, γνωρίζω τι κάναμε καλά και τι κάναμε λάθος.Έκανα λάθος που πήγα στη Φενέρμπαχτσε, αλλά έδωσα τα πάντα μέχρι την τελευταία μέρα. Το να προπονήσω τη Μπενφίκα είναι σαν να επιστρέφω στο επίπεδο μου».

