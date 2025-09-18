Ποστέκογλου: «Πρέπει να βελτιωθούμε, καταλαβαίνουμε τι πρέπει να δουλέψουμε»

«Νιώσαμε πολύ άνετα αφού προηγηθήκαμε με δύο στο γκολ ημίχρονο».

Λόγια του Άγγελου Ποστέκογλου, μετά τον αποκλεισμό-σοκ της Νότιγχαμ Φόρεστ από τη Σουόνσι (3-2) στον τρίτο γύρο του Carabao Cup, στις καθυστερήσεις.

Αποκλεισμός που ακολουθεί τις ήττες με 3-0 από Γουέστ Χαμ και Άρσεναλ στην Premier Leagueε την πρώτη από αυτές να οδηγεί στην απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

«Έπρεπε να τους αποτελειώσουμε και είχαμε πολλές ευκαιρίες να το κάνουμε, αλλά μερικές αποφάσεις δεν πήγαν όπως ελπίζαμε», πρόσθεσε ο γεννημένος στην Αθήνα στις 27/8/1965 και μεγαλωμένος στην Αυστραλία από πέντε ετών, Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος στη συνέχεια επανέλαβε πώς η ομάδα ένιωθε πολύ άνετα:

«Οι παίκτες πίστευαν ότι θα τελείωνε έτσι και πληρώσαμε βαρύ τίμημα γι' αυτό. Πρέπει να βελτιωθούμε».

Και συμπλήρωσε: «Απόψε ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς να προχωρήσουμε στη διοργάνωση και να δώσουμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να πετύχουμε αυτή την επιτυχία και το να την αφήσουμε να μας ξεφύγει είναι εξαιρετικά απογοητευτικό. Καταλαβαίνουμε τι πρέπει να δουλέψουμε».

Ο Άγγελος Ποστέκογλου κατέληξε: «Μπορείς να δεις θετικά σε ορισμένες από τις εμφανίσεις, αλλά τελικά ο καθοριστικός παράγοντας είναι ότι είμαστε εκτός διοργάνωσης, ενώ θα έπρεπε να είχαμε προκριθεί. Υπήρξαν κάποιες ελπιδοφόρες εμφανίσεις, αλλά όλα ξεθωριάζουν όταν συνειδητοποιείς ότι χάσαμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε».

sdna.gr