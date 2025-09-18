ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ποστέκογλου: «Πρέπει να βελτιωθούμε, καταλαβαίνουμε τι πρέπει να δουλέψουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ποστέκογλου: «Πρέπει να βελτιωθούμε, καταλαβαίνουμε τι πρέπει να δουλέψουμε»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου παραχώρησε δηλώσεις μετά τον αποκλεισμό της Νότιγχαμ Φόρεστ από την Σουόνσι με 3-2 από τον τρίτο γύρο του Carabao Cup.

«Νιώσαμε πολύ άνετα αφού προηγηθήκαμε με δύο στο γκολ ημίχρονο».

Λόγια του Άγγελου Ποστέκογλου, μετά τον αποκλεισμό-σοκ της Νότιγχαμ Φόρεστ από τη Σουόνσι (3-2) στον τρίτο γύρο του Carabao Cup, στις καθυστερήσεις.

Αποκλεισμός που ακολουθεί τις ήττες με 3-0 από Γουέστ Χαμ και Άρσεναλ στην Premier Leagueε την πρώτη από αυτές να οδηγεί στην απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

«Έπρεπε να τους αποτελειώσουμε και είχαμε πολλές ευκαιρίες να το κάνουμε, αλλά μερικές αποφάσεις δεν πήγαν όπως ελπίζαμε», πρόσθεσε ο γεννημένος στην Αθήνα στις 27/8/1965 και μεγαλωμένος στην Αυστραλία από πέντε ετών, Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος στη συνέχεια επανέλαβε πώς η ομάδα ένιωθε πολύ άνετα:

«Οι παίκτες πίστευαν ότι θα τελείωνε έτσι και πληρώσαμε βαρύ τίμημα γι' αυτό. Πρέπει να βελτιωθούμε».

Και συμπλήρωσε: «Απόψε ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς να προχωρήσουμε στη διοργάνωση και να δώσουμε στους εαυτούς μας την ευκαιρία να πετύχουμε αυτή την επιτυχία και το να την αφήσουμε να μας ξεφύγει είναι εξαιρετικά απογοητευτικό. Καταλαβαίνουμε τι πρέπει να δουλέψουμε».

Ο Άγγελος Ποστέκογλου κατέληξε: «Μπορείς να δεις θετικά σε ορισμένες από τις εμφανίσεις, αλλά τελικά ο καθοριστικός παράγοντας είναι ότι είμαστε εκτός διοργάνωσης, ενώ θα έπρεπε να είχαμε προκριθεί. Υπήρξαν κάποιες ελπιδοφόρες εμφανίσεις, αλλά όλα ξεθωριάζουν όταν συνειδητοποιείς ότι χάσαμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε».

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με το δεξί η Μπάρτσα, με υπογραφή Ράσφορντ και... ρεκόρ για Χάλαντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατριχιαστικό μήνυμα σε Πραστίτη από φίλο της Ανόρθωσης που δίνει μάχη με τον καρκίνο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η απόλυτη αποθέωση για τον Ντε Μπρόινε στην επιστροφή του στο Μάντσεστερ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπάρχουν εμπόδια, υπάρχει όμως θέληση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επέστρεψε στην κορυφή του ακοντισμού μετά από 13 χρόνια ο Γουόλκοτ

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Συνέπεια και σταθερότητα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πάρτι για την Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη, «κηδεία» για Κοπεγχάγη με αυτογκόλ Χατζηδιάκου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απάντηση ΚΟΚ στην Ομόνοια: «Ανακριβείς ισχυρισμοί, λανθασμένες εντυπώσεις»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στον πάγκο Βαγιαννίδης και Ιωαννίδης για το ματς της Σπόρτινγκ με την Καϊράτ

Ελλάδα

|

Category image

Σολάρι για ΑΕΛ: «Έχει φανατικό κόσμο και πάθος – Θέλουν να επιστρέψουν εκεί που ήταν»

ΑΕΛ

|

Category image

Η απάντηση του Ρεμπρόφ για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού: «Αυτά είναι όλα φήμες»

Ελλάδα

|

Category image

H ισοπέδωση δεν βοηθά…

ΑΕΛ

|

Category image

Προειδοποίηση στην Τσέλσι από την PFA για Στέρλινγκ και Ντισασί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Αυτό θα είναι το τεχνικό τιμ του Χρήστου Κόντη στο «τριφύλλι»

Ελλάδα

|

Category image

Ντε Μπρόινε, ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ: Τρεις διαφορετικές ιστορίες στο Μάντσεστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη