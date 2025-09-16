ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συμφώνησαν Ίντερ και Μίλαν: Πωλείται το «Σαν Σίρο»!

Τη συγκατάθεσή τους για να ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής του νέου γηπέδου έδωσαν οι δυο «συμπολίτισσες».

Άνοιξε ο δρόμος για τη νέα έδρα των Ίντερ και Μίλαν.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Μιλάνου, οι δυο ομάδες έφτασαν σε συμφωνία με τις τοπικές αρχές για την πώληση του «Σαν Σίρο».

Κάτι που ήταν κρίσιμο να συμβεί άμεσα, καθώς οι προθεσμίες για το νέο γήπεδο που θα κατασκευαστεί στη θέση του είναι άκρως πιεστικές.

Εξήγησε χαρακτηριστικά ο Τζουζέπε Σάλα:

«Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα πάμε στο συμβούλιο με την απόφαση για την πώληση, καθώς ουσιαστικά έχουμε φτάσει σε συμφωνία με τις ομάδες. Το στάδιο πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι το 2031, γιατί η UEFA μας προειδοποίησε ότι δεν θα λάβει υπόψη της το Μιλάνο για το EURO 2032 αν το Σαν Σίρο παραμείνει ως έχει».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

