Επέστρεψε σε αποστολή της Ρεάλ μετά από δύο μήνες ο Μπέλιγχαμ

Ξανά στις επάλξεις για τη Ρεάλ ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο Άγγλος διεθνής μέσος συμπεριλήφθηκε από τον Τσάμπι Αλόνσο στην 23άδα των «μερένχες» για την αναμέτρηση κόντρα στη Μαρσέιγ στη Μαδρίτη για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League και μετά από δύο μήνες λόγω τραυματισμού, κάτι που ισχύει και για τον Εντουάρντ Καμαβινγκά.

Ο Μπέλιγχαμ είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, όταν τότε είχε χτυπήσει στην πλάτη.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος διεθνής μέσος είχε υποστεί ρήξη προσαγωγού τένοντα κι ήταν εκτός από τα τέλη Απριλίου, χάνοντας και τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Αναλυτικά, η αποστολή της Ρεάλ:

• Τερματοφύλακες: Κουρτουά, Λούνιν, Φραν

• Αμυντικοί: Καρβαχάλ, Μιλιτάο, Αλάμπα, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Φραν Γκαρθία, Χούισεν

• Μέσοι: Μπέλιγχαμ, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος

• Επιθετικοί: Βινίσιους, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονθάλο, Μπραχίμ Ντίαθ, Μασταντουόνο

sport-fm.gr