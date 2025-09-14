Η Λίβερπουλ… γκρέμισε στο 90+5' το τείχος της Μπέρνλι!

Στην 4η αγωνιστική της Premier League, η Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ χρειάστηκε να φτάσει στα όρια της υπομονής και της επιμονής για να λυγίσει την Μπέρνλι. Παρά την απόλυτη κυριαρχία σε κατοχή και ρυθμό, το γκολ δεν ερχόταν… μέχρι τις καθυστερήσεις. Εκεί, ο Φρίμπονγκ δημιούργησε τη φάση, ο Χάνιμπαλ υπέπεσε σε χέρι και ο Σαλάχ εκτέλεσε ψύχραιμα, υπογράφοντας το 1-0 και το 4Χ4 της Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα!

Η Λίβερπουλ μπήκε με ορμή στο Turf Moor, κυκλοφορώντας την και ψάχνοντας τρόπο να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της Μπέρνλι. Παρότι οι «κόκκινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο, η πρώτη μεγάλη φάση ανήκε στους γηπεδούχους: Στο 7ο λεπτό, μετά από λάθος του Φαν Ντάικ, ο Άντονι βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το σουτ του πέρασε πάνω από την εστία του Άλισον. Η Λίβερπουλ απάντησε με κεφαλιά του Κοαντέ στο 12', ενώ στο 22’ οι φιλοξενούμενοι φώναξαν για πέναλτι, με τον Όλιβερ να δείχνει κίτρινη κάρτα στον Κέρκεζ για θέατρο. Ο νεαρός μπακ αντικαταστάθηκε στο 38' από τον Ρόμπερτσον, ο οποίος απείλησε άμεσα με προσωπική ενέργεια, αλλά ο Ντουμπράβκα ήταν σε ετοιμότητα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΜακΆλιστερ αποχώρησε λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Κόνορ Μπράντλεϊ. Η Λίβερπουλ μπήκε δυνατά, με τον Χράφενμπερχ να αγγίζει το γκολ στο 48' με ωραίο σουτ, ενώ στο 59' ο Σομποσλάι ανάγκασε τον Ντουμπράβκα σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε: Η Μπέρνλι αμυνόταν μαζικά, προσπαθώντας να χτυπήσει στην κόντρα, ενώ η Λίβερπουλ συνέχιζε την πολιορκία με μακρινά σουτ και κυκλοφορία γύρω από την περιοχή. Στο 84', η Μπέρνλι έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Ουγκοτσούκου δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Βιρτς. Το 0-0, ωστόσο, παρέμενε, με τη Λίβερπουλ να πιέζει για το γκολ της λύτρωσης και την Μπέρνλι να παλεύει με νύχια και δόντια για να κρατήσει τον βαθμό. Η κατοχή έφτασε στο εντυπωσιακό 81% υπέρ των φιλοξενούμενων!

Η λύτρωση για τους «κόκκινους», τελικά, ήρθε στο φινάλε, με τη Λίβερπουλ να κλειδώνει το τρίποντο στα τελευταία λεπτά σε τρίτο σερί αγώνα! Στο 90'+3', η Λίβερπουλ άγγιξε το γκολ όταν ο Φρίμπονγκ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Ντουμπράβκα έκανε ακόμη μία σωτήρια επέμβαση. Στην εξέλιξη της φάσης, η σέντρα του Φρίμπονγκ βρήκε στο χέρι του Χάνιμπαλ μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής Μάικλ Όλιβερ υπέδειξε πέναλτι.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανέλαβε την εκτέλεση στο 90'+5' και με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στη Λίβερπουλ μια νίκη που έμοιαζε να ξεγλιστρά. Για την ιστορία, ο Αιγύπτιος έφτασε τις 273 συμμετοχές σε γκολ σε 292 εμφανίσεις με τη φανέλα των «κόκκινων»…

sportfm.gr