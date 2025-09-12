Παίρνει... αναβολή το ντεμπούτο του Γουισά στη Νιούκαστλ, κανονικά ο Βολτεμάντε

Ο Γιοάν Γουισά θα χρειαστεί να περιμένει λίγο για να κάνει το ντεμπούτο του με τη Νιούκαστλ, καθώς επέστρεψε τραυματίας από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο 29χρονος επιθετικός, τον οποίο οι «ανθρακωρύχοι» αγόρασαν την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου από την Μπρέντφορντ, αντί 58 εκατ. ευρώ, αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο και ο Εντι Χάουι απέκλεισε τη συμμετοχή του στον αυριανό (13/9) αγώνα πρωταθλήματος με τη Γουλβς, ενώ εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός για το κατά πόσον ο παίκτης θα προλάβει την πρεμιέρα του Champions League με την Μπαρτσελόνα, στις 18/9. «Θα πρέπει να κάνει εξετάσεις και ίσως να δει έναν ειδικό» δήλωσε ο τεχνικός της Νιούκαστλ.

Το ντεμπούτο του απέναντι στη Γουλβς αναμένεται να κάνει το ακριβότερο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου, ο Νικ Βολτεμάντε, για τον οποίο η Νιούκαστλ κατέβαλε 75 εκατ. ευρώ στη Στουτγκάρδη (το ποσό μπορεί να φτάσει και τα 90 εκατ. με τα διάφορα μπόνους) και ο οποίος προορίζεται για αντικαταστάτης του Αλεξάντερ Ισακ, που πωλήθηκε στη Λίβερπουλ. «Είναι σούπερ χαρακτήρας, είναι πολύ ήρεμος, προπονήθηκε κατευθείαν μαζί μας και ήταν σαν το ψάρι μέσα στο νερό. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τον τρόπο που εντάχθηκε (σ.σ. στην ομάδα)» δήλωσε ο Χάουι, αναφερόμενος στον υψηλόσωμο Γερμανό σέντερ φορ.

Εξάλλου, ο προπονητής της Νιούκαστλ ενημέρωσε ότι ο μέσος Τζέικομπ Ράμσεϊ, που τραυματίστηκε στον αστράγαλο στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή με αντίπαλο τη Λιντς, θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τη διακοπή του Οκτωβρίου.