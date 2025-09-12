Η Τσέλσι κατηγορείται για σωρεία παραβάσεων από την εποχή Αμπράμοβιτς

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Νησί, οι «μπλε» του Λονδίνου αντιμετωπίζουν 74 κατηγορίες παραβίασης κανονισμών, από την εποχή που στο τιμόνι της Τσέλσι ήταν ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Οι περισσότερες κατηγορίες έχουν να κάνουν με πληρωμές μάνατζερ παικτών, οι οποίες δεν έχουν γραφτεί σωστά στα βιβλία του αγγλικού συλλόγου, με τα λογιστικά βιβλία των «μπελ», να βρίσκονται πλέον στη διάθεση της FA, ενώ κι η Premier League διεξάγει παράλληλη έρευνα.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από σχετική καταγγελία της νυν διοίκησης των Λονδρέζων, που βρήκε αυτές τις παρατυπίες στα βιβλία της ομάδας, εκδίδοντας και ευχαριστήρια ανακοίνωση για την αγγλική ομοσπονδία και την έρευνα που πραγματοποιεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τσέλσι:

«Η Τσέλσι είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει ότι η συνεργασία της με τη FA σχετικά με θέματα που αναφέρθηκαν από τον ίδιο τον σύλλογο έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η ομάδα ιδιοκτητών του συλλόγου ολοκλήρωσε την αγορά του συλλόγου στις 30 Μαΐου 2022.

Κατά τη διάρκεια μιας διεξοδικής διαδικασίας δέουσας επιμέλειας πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς η ομάδα ιδιοκτητών διαπίστωσε την ύπαρξη ενδεχόμενων ελλιπών οικονομικών εκθέσεων σχετικά με ιστορικές συναλλαγές κι άλλες πιθανές παραβιάσεις των κανόνων της FA.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο σύλλογος ανέφερε αυτοβούλως τα θέματα αυτά σε όλες τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της FA. Ο σύλλογος επέδειξε πρωτοφανή διαφάνεια κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μεταξύ άλλων παρέχοντας πλήρη πρόσβαση στα αρχεία και τα ιστορικά δεδομένα του συλλόγου.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την FA για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τη FA για τη συνεργασία της με τον σύλλογο σε αυτή την περίπλοκη υπόθεση, η οποία επικεντρώθηκε σε θέματα που συνέβησαν πριν από πάνω από μια δεκαετία».

sdna.gr