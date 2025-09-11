Μπέλινγκχαμ: «Μεγάλωσα ως οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπότε... ποιος ξέρει»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δήλωση-φωτιά από τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αγγλία.

Οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και τα άφησε όλα ανοιχτά για το μέλλον του.

Ο Άγγλος μέσος έδωσε συνέντευξη στο "United Coverage" και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το ενδεχόμενο επιστροφής του στο Νησί.

«Ναι, ίσως, ποτέ δεν ξέρεις. Για να πω την αλήθεια μεγάλωσα ως οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπότε ποιος ξέρει... Αν το θέλει ο Θεός, μπορεί να συμβεί», είπε.

