ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπογράφει ως ελεύθερος στη Βόλφσμπουργκ ο Έρικσεν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υπογράφει ως ελεύθερος στη Βόλφσμπουργκ ο Έρικσεν

Στη Γερμανία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρίστιαν Έρικσεν, καθώς φέρεται πως έδωσε τα χέρια ως ελεύθερος με τη Βόλφσμπουργκ με του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως βρήκε ο Κρίστιαν Έρικσεν. Μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Δανός μεσοεπιθετικός φαίνεται πως αποφάσισε να συνεχίσει την πορεία του στη Bundesliga για λογαριασμό της Βόλφσμπουργκ.

Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία κι έχουν προγραμματιστεί ιατρικές εξετάσεις στη Γερμανία για να επικυρωθεί το deal.

Ο Δανός άλλωστε δέχθηκε την πρόταση που κατέθεσαν οι Λύκοι κι ετοιμάζεται να γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά στα γήπεδα της Bundesliga.

Στο παρελθόν ο Έρικσεν έχει αγωνιστεί στην Eredivisie με τη φανέλα του Άγιαξ, στη Serie A με εκείνη της Ίντερ, καθώς φυσικά και στην Premier League για Τότεναμ, Μπρέντφορντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη